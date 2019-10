Lübeck/Mönkhagen

Die toxikologische Untersuchung einer Urinprobe habe keine Hinweise auf narkotisierende Drogen ergeben, sagte die Sprecherin der Lübecker Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Das Ergebnis der Blutuntersuchung stehe allerdings noch aus.

Die 20-Jährige war am Morgen des 12. Oktober gefesselt und geknebelt an einem einsamen Feldweg nahe der Autobahn 20 gefunden worden. Sie war auf einer Studentenparty in der Gollan-Kulturwerft in Lübeck feiern, Stunden später fand ein Autofahrer an dem Feldweg. Noch immer ist unklar, was genau in der Nacht geschah. Die Ermittlungen laufen aber weiter auf Hochtouren.

Zeuge gibt Hinweis auf Lieferwagen

Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizeidirektion Lübeck am Dienstag mitteilten, hat ein Zeuge weitere Hinweise zur Tatnacht geliefert. Ein heller Transporter mit vermutlichem Hochdach soll sich am Sonnabend, 12. Oktober 2019, gegen 5.30 Uhr in Lübeck im Bereich der Einsiedelstraße / Katharinenstraße aufgehalten haben.

Versuchtes Tötungsdelikt

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck mitteilten, wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und der versuchten Aussetzung mit Todesfolge ermittelt. Die Frau war nicht nur geknebelt und an den Händen und Füßen gefesselt, sondern wurde auch mit Fesselungsmaterial an dem Geäst im Knick festgebunden.

