Kiel

Aus der Küche des Städtischen Krankenhauses Kiel dringt der Geruch von Hühnerfrikassee und das Geräusch von schepperndem Geschirr. Es ist kurz vor elf, und das Mittagessen längst fertig. Köche mit weißen Kochmützen eilen mit dampfenden Behältern geschäftig durch die Großküche. An einem Fließband stehen Helferinnen in blauen Kittel und grünen Hauben. Das ist der neue Arbeitsplatz von Tetiana Podinezhna.

Nach Ausbruch des Krieges war sie als eine der Ersten aus der Ukraine nach Kiel geflüchtet. Ein Foto auf der ersten Seite der Kieler Nachrichten zeigte sie und ihren Mann mit der erwachsenen Tochter Olga. Im Interview hatte die Ukrainerin gesagt, das Einzige, was sie sich jetzt noch wünsche, sei ein Job. Das Städtische Krankenhaus machte ihr prompt ein Angebot.

Auch in ihrer Heimatstadt Odessa tobt inzwischen der Krieg

Nun steht die 45-Jährige neben acht Kolleginnen am zehn Meter langen Fließband. Mit schnellen Händen befüllen sie Teller mit Speisen. Die Nase trügt: Hühnerfrikassee steht heute nicht auf dem Plan. Stattdessen verteilen die Küchenhelferinnen gebratene Hühnerbrüste und Kartoffel-Spinat-Auflauf, gemischtes Gemüse, Reis, Spätzle und drei verschiedene Soßen nach den Wünschen der Patienten auf knapp 600 Teller. Sie haben es eilig. Bis 12.30 Uhr muss das Mittagessen bei den Kranken sein.

Tetiana Podinezhna und ihr Mann (57) waren Anfang März aus der Hafenstadt Odessa geflüchtet. Das Paar war auf Drängen ihrer Tochter Olga Gonzalez, die seit Jahren in Kronshagen bei Kiel lebt, gekommen, obwohl die Russen Odessa noch nicht erreicht hatten. Das hat sich inzwischen geändert. Ihre Heimatstadt ist unter Beschuss, es gibt Tote und zerstörte Häuser. „Unsere Wohnung steht zum Glück noch.“ Auch der kleine Supermarkt, den Tetiana Podinezhna bis Kriegsausbruch geleitet hatte.

Als Flüchtling in Deutschland ist sie zwar in Sicherheit, aber in ihrer Ein-Zimmer-Wohnung in Kronshagen nur herumzusitzen, war für die 45-Jährige nicht schön. Auch wenn sie kaum Deutsch spricht, wollte sie unbedingt arbeiten – egal was, sie sei zu jeder Arbeit bereit. Und sie wolle schnell Deutsch lernen. Für ihr Bewerbungsgespräch im Krankenhaus hatte sie einen deutschen Text auswendig gelernt. „Mir standen die Tränen in den Augen“, berichtet Küchenleiter Karsten Draht, immer noch gerührt.

Ihr Chef sagt: „Sie ist zu dankbar, das ist mir manchmal schon peinlich“

Obwohl er eigentlich nur noch Helfer benötigte, die Deutsch sprechen, hat er Tetiana Podinezhna eingestellt, und die Klinik will nun noch mehr Menschen aus der Ukraine die Chance auf einen Arbeitsplatz geben. Der Küchenchef schwärmt regelrecht: „Frau Podinezhna ist superklasse.“ Sein einziger Kritikpunkt: „Sie ist zu dankbar, das ist mir manchmal schon peinlich.“Und tatsächlich lässt sich die 45-Jährige kurz darauf von ihrer Tochter übersetzen: „Mir gefällt es hier sehr, ich bin glücklich arbeiten zu dürfen und sehr dankbar.“

Küchenchef Karsten Draht lobt den Einsatz von Tetiana Podinezhna. Das Städtische Krankenhaus Kiel will jetzt noch mehr Flüchtlingen aus der Ukraine eine Chance geben. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Diese Haltung teilen nicht alle Flüchtlinge. Ihre andere Tochter, die in der Ukraine als Kommunikationschefin eines Ministeriums Karriere gemacht hat, war auch nach Kiel geflüchtet. Doch als ihre Schwester Olga ihr sagte, sie müsste vielleicht putzen gehen, bis sie die deutsche Sprache beherrsche, sei sie wieder zurück in die Ukraine gezogen. „Sie hätte ihre Krone abnehmen müssen, dazu sind viele Ukrainer und Ukrainerinnen nicht bereit und gehen trotz Gefahr wieder zurück“, berichtet Olga Gonzalez.

Glücklich trotz Knochenarbeit für nicht viel mehr als einen Mindestlohn

Auch ihr Vater Viacheslav Podinezhnyi hat durch den Aufruf in den Kieler Nachrichten einen Job gefunden. Trotz fehlender Deutschkenntnisse und einer fehlenden Hand. Die Stiftung Drachensee hatte dem Ingenieur angeboten, in dem Tochterunternehmen Kabel Technik Kiel, das gezielt Schwerbehinderte anstellt, zu arbeiten. Er sei dort sehr glücklich, berichtet die Tochter. „Es ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Jobs meiner Eltern sind, und wie gut sie jeweils zu ihnen passen. Der Vater konfektioniert Kabelbäume. Der Job sei ruhig und langweilig, findet sie, während ihrer Mutter die körperlich schwere Arbeit in der hektischen Großküche mit den vielen Kollegen gefalle.

Feuchtwarmer Arbeitsplatz: Die Großküchenspülmaschine ein- und auszuräumen, gehört auch zu Tetiana Podinezhnas Aufgaben. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die schnelle Fließbandarbeit geht Tetiana Podinezhna leicht von der Hand. „Zweimal Plastik“, ruft ihr eine Kollegin zu. Und so legt sie auf zwei Tabletts Teller aus Plastik statt aus Porzellan. Vor dem Portionieren hatte sie ab morgens um sechs Uhr schon in dem Raum mit der riesigen Geschirrspülmaschine gestanden, in dem es so feucht und warm ist. Später ist sie dort wieder eingeteilt, um die Essensreste von 600 Tellern zu kratzen und in die Maschine zu räumen.

Der Job geht in die Knochen und bringt nur wenig mehr als einen Mindestlohn. Aber Tetiana Podinezhna lacht und sagt, das sei wie Fitness. Aus der Ukraine kriegt sie Anrufe von Menschen, die sich auch überlegen, ob sie das Kriegsgebiet verlassen. Sie wollen wissen, wie es so ist in Deutschland. Sie fragen: Hast Du eine Wohnung? Hast Du einen Job? Nicht jedem gefällt, was Tetiana Podinezhna erzählt. Aber sie selbst ist glücklich. Denn ihre Antwort ist zweimal ja.