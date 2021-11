Kiel

Die Geflügelpest breitet sich in Schleswig-Holstein immer weiter aus und bedroht die Nutztierbestände im Freiland. Mit dem jüngsten Fund des Erregers in einer kleinen Haltung im Kreis Steinburg erreicht der Ausbruch eine neue Qualität, er hält inzwischen seit mehr als einem Jahr an. Halter von Hühnern, Gänsen und Enten erfüllt diese ganzjährige Entwicklung mit Sorge. Früher beschränkte sich das Pest-Risiko auf Herbst und Winter.

In dem Steinburger Betrieb mussten Anfang der Woche 16 Enten und Hühner getötet werden. Zudem wurden in einem Radius von zehn Kilometern Sperrzonen eingerichtet. Damit ist nun die gesamte Westküste von Aufstallungen betroffen. In den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen wurden seit Mitte Oktober bereits in 34 Fällen Geflügelpesterreger an verendeten Wildvögeln nachgewiesen.

Aufstallungen an gesamter Westküste Schleswig-Holsteins

Im Kreis Dithmarschen darf Geflügel nicht mehr unter freiem Himmel gehalten werden. Der Kreis Nordfriesland hat für einige Gebiete ein Aufstallungsgebot verhängt. „Proben aus weiteren Kreisen sind in der Untersuchung“, teilte das Kieler Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit.

In allen Fällen wurde das Geflügelpestvirus des Subtyps H5N1 nachgewiesen – ein Erreger einer schweren Influenza-Erkrankung, an der Vögel massenhaft verenden können. „Als natürliches Reservoir für Geflügelpestviren gelten Wildvögel, insbesondere Wasservögel, die den Erreger auch während des Vogelzugs über weite Strecken verbreiten können“, hieß es aus dem Ministerium.

Die ersten Meldungen über den Ausbruch der tödlichen Tierseuche tauchten Ende Oktober des vergangenen Jahres auf. Sie rissen bis heute nie ganz ab, noch Ende Juni mahnte das Land zur Vorsicht.

Letzter Geflügelpest-Ausbruch nur über einige Monate

Damit unterscheidet sich die aktuelle Seuche grundlegend vom letzten großen Ausbruch im Winter 2016/17. Damals beschränkte sich das Pest-Geschehen auf die Monate zwischen November und April. „Wir haben das ganze Jahr über die Funde in der Wildtierpopulation mit Sorge beobachtet“, berichtet Hans Peter Goldnick, Vorsitzender des Geflügelwirtschaftsverbands Schleswig-Holstein. Er wolle das Ende der Freilandhaltung im Land nicht heraufbeschwören. Aber: Wenn die Lage pandemisch bleibe und das Virus selbst im Sommer nicht – wie sonst üblich – durch UV-Strahlung und höhere Temperaturen verschwinde, „dann steht das im Raum“. Schon jetzt seien viele Betriebe gebeutelt.

Vorsorgliche Schlachtungen von Enten und Gänsen

Davon berichtet auch Daniela Rixen von der Landwirtschaftskammer. Besonders ärgerlich sei, dass sich das Geschehen ausgerechnet zur Hauptverkaufszeit vor dem Martinstag am 11. November verschärfe. „Auf vielen Höfen wurden die Tiere vorsorglich in die Ställe gebracht, einige haben sogar das Schlachten vorgezogen“, berichtet Rixen.

Das treffe die Landwirte hart, weil das Fleisch nun eingefroren werden müsse. Für Tiefkühlware seien aber weitaus geringere Preise zu erzielen. Hans Peter Goldnick forderte die Betriebe auf, sich strikt an die Hygienevorgaben zu halten, damit die Seuche auf die Westküste begrenzt bleiben könnte.