Kiel

Alle Tiere des Betriebs müssten nun getötet werden, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Zudem darf das Betriebsgelände nicht betreten werden. Die Region wurde in einem Radius von drei Kilometern zum Sperrbezirk und in einem Umkreis von zehn Kilometern zum Beobachtungsgebiet erklärt.

"Das ist ein schwerer Schlag für den betroffenen Betrieb und zeigt, dass sich die Situation im Land in Bezug auf das Geflügelpestgeschehen leider wieder verschärft", sagte Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Sonntag laut Mitteilung. In Schleswig-Holstein ist damit in bislang neun Geflügelhaltungen mit insgesamt rund 81 000 Tieren die Geflügelpest nachgewiesen worden.

Lesen Sie auch: Geflügelpest breitet sich in SH aus

Vorsicht bei toten Tieren

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. Mit den angeordneten Aufstallungen soll verhindert werden, dass die Krankheit Haus- und Nutztierbestände befällt. Die Geflügelpest-Epidemie von November 2016 bis Frühjahr 2017 war die schlimmste Tierseuchenwelle dieser Art in Deutschland seit Jahrzehnten. Mehr als 900 000 Tiere mussten bundesweit gekeult werden, allein in Schleswig-Holstein etwa 65 000. Auch, wenn die derzeit zirkulierenden Erreger dem FLI zufolge nicht auf den Menschen übertragen werden können, sollten tote Tiere nicht angefasst werden.

Von dpa