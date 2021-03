Kiel

"Das ist ein weiterer schwerer Fall der Geflügelpest", sagte Albrecht am Sonntagabend in Kiel, "der schwerste in Schleswig-Holstein seit Ausbruch im November." Durch das Friedrich-Löffler-Institut sei die Infektion amtlich festgestellt worden – rechtlich vorgegeben ist damit die Tötung aller 76 000 Tiere im Betrieb. "Ein Dienstleister ist damit beauftragt", sagte Albrecht.

In einem Radius von drei Kilometern um das Betriebsgelände wurde ein Sperrbezirk errichtet, der Umkreis von zehn Kilometern gilt als Beobachtungsgebiet. Albrecht konstatierte derzeit eine landesweite Zunahme der Fälle, auch bundesweit gebe es eine deutliche Häufung. "Der Infektionsdruck ist groß", so der Minister. "Die Lage ist ernst."

Hier sehen Sie welche Gebiete, der Sperrbezirk umfasst:

Infektionswelle schwerer als vor vier Jahren

Er ermunterte daher die Halter von Geflügel im Land, die aktuellen Hygienemaßnahmen aufrechtzuerhalten und bei Möglichkeit noch zu optimieren. So sei Schleswig-Holstein im Nutztierbereich bisher verhältnismäßig gut durch die Infektionswelle gekommen. Dass diese eigentlich schwerer sei, als die vor vier Jahren sei, zeigten die hohen Infektionszahlen bei Wildtieren.

Stephanie Ladwig, parteilose Landrätin des Kreises Plön, erläuterte: "Es sind sehr, sehr viele Tiere betroffen." Bei den 76 000 Vögeln handele es sich um Junghennen, die nun allesamt getötet werden müssen. Anschließend würden die Kadaver abtransportiert und der Betrieb gereinigt. Die Sperr- und Beobachtungsbezirke gelten danach vorerst für 30 Tage. Für die im Kreis Plön ansässigen Geflügelbetriebe gelten in der Zeit strenge Auflagen.

Landrätin Ladwig: keine Gefahr für die Bevölkerung

"Das ist ein sehr moderner Betrieb, in dem sorgfältig auf die Einhaltung der Maßnahmen geachtet wurde", sagte Ladwig. "Diese wirtschaftliche Tragödie tut mir daher in der Seele weh." So habe der Hoftierarzt das Veterinäramt am Freitag selbst über den Verdachtsfall informiert, der anschließend mit Laborproben bestätigt worden sei.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht: Möglicherweise schädliche Eier seien nicht in den Vertrieb gelangt und nach allen bisherigen Informationen ist das Virus für Menschen ungefährlich. Für Halter von Hunden und Katzen gelte aber der dringende Aufruf, ihre Tiere von Vögelbeständen fernzuhalten, um die Infektionen nicht weiterzutragen.

Laut Ladwig sind alle notwendigen amtlichen Schritte eingeleitet, Albrecht betonte eine Entschädigung für den Betrieb, dessen Tiere nun vollständig vergast werden. Nach Angaben des Ministeriums gibt es noch keinen plausiblen Hinweis, wie das Virus in den Betrieb gelangt sein könnte. Dort und im Umkreis gebe es derzeit keine weiteren Verdachtsfälle.

Vorsicht bei toten Tieren

In Schleswig-Holstein ist damit in bislang neun Geflügelhaltungen mit insgesamt rund 81 000 Tieren die Geflügelpest nachgewiesen worden.

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. Mit den seit November im Land angeordneten Aufstallungen soll verhindert werden, dass die Krankheit Haus- und Nutztierbestände befällt.

Die Geflügelpest-Epidemie von November 2016 bis Frühjahr 2017 war die schlimmste Tierseuchenwelle dieser Art in Deutschland seit Jahrzehnten. Mehr als 900 000 Tiere mussten bundesweit gekeult werden, allein in Schleswig-Holstein etwa 65 000. Auch, wenn die derzeit zirkulierenden Erreger dem FLI zufolge nicht auf den Menschen übertragen werden können, sollten tote Tiere nicht angefasst werden.