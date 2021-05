Kiel

„Ich hoffe, dass wir den Höhepunkt des Geschehens hinter uns haben“, sagte Albrecht in Kiel. „Eine landesweite Aufstallung von Geflügel ist deshalb nicht mehr erforderlich.“ Für eine vollständige Entwarnung sei es jedoch zu früh, da weiterhin regelmäßig Nachweise bei Wildvögeln in verschiedenen Kreisen und kreisfreien Städten erfolgten.

Wo ein Schutz der Geflügelhaltungen aufgrund der Nähe zu Gewässern sowie Nachweisen bei Wildvögeln erforderlich sei, müssten die Kommunen die Stallpflicht des Geflügels fortführen. Auch das Monitoring an kranken und verendeten Wildvögeln werde fortgesetzt.

Nachweis der Geflügelpest bundesweit rückläufig

Nach einem Bericht des Friedrich-Loeffler-Instituts vom 26. April 2021 wird das Risiko der Ausbreitung in Wasservogelpopulationen und des Eintrags in Geflügelhaltungen sowie Vogelbeständen derzeit als mäßig eingestuft, sagte ein Ministeriumssprecher. Nachweise von Geflügelpest bei Wildvögeln seien bundesweit rückläufig.

Dennoch würden weiterhin infizierte Vögel vor allem aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg gemeldet. „Der Frühjahrszug von nordischen Wasservögeln ist nach wie vor nicht abgeschlossen.“

Über 134.000 Tiere von der Welle betroffen

In den vergangenen Monaten wurde das Virus mit verschiedenen Subtypen landesweit bei rund 655 Wildvögeln bestätigt. Insgesamt brach die Geflügelpest damit zuletzt in zehn Hausgeflügelhaltungen aus. Über 134.000 Tieren waren betroffen – sowohl in Kleinhaltungen als auch großen Gewerbebetrieben.

„Damit übertrifft bereits zum jetzigen Zeitpunkt der Verlauf des aktuellen Geschehens deutlich die Geflügelpest-Epidemie 2016/2017“, hieß es am Dienstag.

Bürgerinnen und Bürger sollten wachsam bleiben

Bundesweit wurden seit vergangenem Oktober über 1500 Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln und in Hausgeflügelhaltungen registriert. Albrecht appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, weiterhin wachsam zu sein und Funde von verendeten oder krank erscheinenden wildlebenden Wasservögeln oder Greifvögeln dem jeweiligen Veterinäramt zu melden. „Verendete oder krank erscheinende Tiere sollten nicht berührt, eingefangen oder vom Fundort verbracht werden, um eine weitere Verschleppung der Erkrankung zu vermeiden.“