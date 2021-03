Die Geflügelpest breitet sich in Schleswig-Holstein weiter aus. Zuletzt gab es einen Fall im Kreis Plön. Was bedeutet das für die Verbraucher? Können sie noch bedenkenlos ein Ei essen? Und was wird aus dem Geflügelbraten? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Vogelgrippe im Überblick.