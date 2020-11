Vogelgrippe in SH - Geflügelpest in nordfriesischer Nutztierhaltung – erster Fall in dieser Saison

Erstmals in diesem Herbst ist in Deutschland eine Geflügel-Nutztierhaltung von der Geflügelpest betroffen: Auf einem kleinen Hof auf der Hallig Oland wurde das Virus H5N8 bei einem toten Huhn nachgewiesen.