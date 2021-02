Kiel

„Je mehr Wissen über Judentum, über die reiche jüdische Religion und Kultur vorhanden ist, desto fruchtbarer ist der Boden zum gegenseitigen Verständnis und für gegenseitige Kontakte, und desto weniger Feindbilder, Vorurteile und Berührungsängste gibt es zwischen den Menschen aus den verschiedenen Kulturen unserer Stadt und unseres Landes“, betont der Gemeindevorsitzende Igor Wolodarski. Er ist zugleich Vorsitzender der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein, des Landesverbandes der traditionellen jüdischen Gemeinden. Der Verband ist mit knapp 1200 Mitgliedern etwa doppelt so groß wie der liberale Landesverband der Jüdischen Gemeinden. Insgesamt leben wieder fast 3000 Juden in Schleswig-Holstein.

„Die meisten Juden sind vor 20 bis 30 Jahren aus der früheren Sowjetunion nach Schleswig-Holstein gekommen“, erzählt die Geschäftsführerin der Gemeinschaft und der Jüdischen Gemeinde Kiel und Region, Viktoria Ladyshenski. Sie kam einst wie Wolodarski aus der Ukraine nach Kiel. Der Zustrom ist inzwischen versiegt, weil die Zuwanderungshürden seit 2005 höher sind.

Zwischen vielen Kulturen in Gaarden zuhause

„Die Integration der jüdischen Zuwanderer ist eine Erfolgsgeschichte“, berichtet Wolodarski. Die Arbeitslosenquote sei nahe null. Und: „Die demokratischen Werte des Grundgesetzes sind auch unsere Werte, die übrigens aus langer jüdischer Tradition, Philosophie und Ethik stammen.“ Die Gemeinde fühlt sich seit der Einweihung ihres Zentrums mitsamt kleiner Synagoge 1998 im Kieler Multi-Kulti-Stadtteil Gaarden wohl. „Wir haben gute Kontakte zu allen zivilgesellschaftlichen Akteuren – darunter den Kirchen, Moscheen, der Türkischen Gemeinde – und arbeiten mit allen gut zusammen.“

Zentrum soll Begegnungsstätte werden

Sorgen bereitet den Juden in Schleswig-Holstein die Zuwanderung aus arabischen Staaten seit 2015. „80 Prozent der Menschen sind mit Hass auf Juden und auf Israel groß geworden“, erläutert Ladyshenski. Das sei Staatsräson in ihren Herkunftsländern. „Gegen Antisemitismus hilft Aufklärung und Integration in die Demokratie und deren Werte“, hofft die Geschäftsführerin der Gemeinde. „Wir wollen unser Zentrum in Gaarden deshalb noch stärker zu einem offenen Lernort machen.“

Geplant sind, wenn die Corona-Pandemie es zulässt, Vorträge und Infoabende zum Thema „Judentum“ mit allen Aspekten jüdischen Lebens und jüdischer Kultur, Tage der Offenen Tür oder Synagogen-Führungen. „Wir hatten schon viele Schulklassen bei uns“, berichtet Ladyshenski. „Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen mit dem jüdischen Leben in seiner kulturellen und religiösen Vielfalt bekannt zu machen, um für die Normalität des jüdischen Lebens sowie für ein gutes Miteinander zu sorgen.“

Von Ulf B. Christen