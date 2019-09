Die Schülerdemonstranten von „Fridays For Future“ gönnten sich offenkundig eine Pause. Stattdessen war am Freitag der 16-jährige Gustav Strunz angereist, um vor dem Landeshaus in Kiel auf eine Unterschriftenaktion gegen Fracking aufmerksam zu machen – und gegen ein Flüssiggasterminal in Brunsbüttel.