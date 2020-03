Elmshorn

Ein 48-jähriger Mann ist in Elmshorn gegen eine Betonwand gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer eines Transporters habe allein im Auto gesessen, als er in der Nacht zu Montag gegen die Wand gefahren sei, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Der 48-Jährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache für den Unfall sei zunächst unklar. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen.

Von RND/aab