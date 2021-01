Kiel

Die „Novorossiysk“ ist nicht irgendein U-Boot. Es ist eines der extrem leisen neuen U-Boote des Projekts 636 der russischen Marine. Die "Novorossiysk" und ihre Schwesternboote bekamen in der Nato wegen seiner Eigenschaften bereits den Spitznamen "Schwarzes Loch".

Sechs dieser Boote wurden von 2014 bis 2016 für die russische Schwarzmeerflotte in Dienst gestellt. Vier dieser mit Marschflugkörpern ausgerüsteten U-Boote sind inzwischen Teil der in Syrien stationierten Flotte Russlands. Heimathafen dieser U-Boote ist aber weiterhin Sewastopol auf der Krim.

Russisches U-Boot legte 4000 Seemeilen von Syrien bis Fehmarn zurück

Da die Türkei den in Syrien operierenden russischen U-Booten keine regelmäßigen Passagen durch die Bosporus-Meerenge erlaubt, müssen die Boote für Dockungen und Werftüberholungen von Syrien eine rund 4000 Seemeilen lange Reise rund um Europa in die Ostsee antreten.

Die „Novorossiysk“ hatte Ende Dezember die syrische Marinebasis Tartus verlassen und am 13. Januar das Mittelmeer durch die Straße von Gibraltar verlassen. Eskortiert wurde es vom russischen Marineschlepper „Professor Nikolay Muru“.

Entlang der westeuropäischen Küsten und durch die Nordsee ging dann die zweiwöchige Fahrt nordwärts. In der Nacht zum Mittwoch hatte die "Novorossiysk" aufgetaucht das Kap Skagen in Dänemark umrundet und den Transit durch die dänischen Gewässer begonnen.

„Novorossiysk“ in der Ostsee: Identifikationssysteme waren ausgeschaltet

Die dänische Marine beschattete das U-Boot dabei ununterbrochen. Am Donnerstag bekam dann das in Kiel beheimatete Minenjagdboot „Weilheim“ den geheimen Auftrag zur Aufklärung.

Das deutsche Marineboot schaltete beim Auslaufen aus Kiel sein automatisches Identifikationssystem (AIS) aus und war damit nur noch mit Radar zu orten. Auch das russische U-Boot fuhr ohne das international eigentlich übliche Identifikationssystem AIS.

Die „Weilheim“ eskortierte das U-Boot in der Nacht entlang der deutschen Hoheitsgewässer bei Fehmarn und der Kadetrinne. Zu derartigen Aufklärungseinsätzen macht die Bundeswehr keine Angaben.

Das russische U-Boot braucht ein Dock

Wie lange die „Novorossiysk“ in der Ostsee bleiben wird, steht noch nicht fest. In Marinekreisen wird vermutet, dass es nach einem Jahr Einsatz in Syrien eine längere Werftüberholung auf einer Werft in der Ostsee bekommt.

Bewaffnet ist das russische U-Boot mit sechs Torpedorohren und Abschussmöglichkeiten für vier Marschflugkörper vom Typ Kalibr. Außerdem können diese U-Boote bis zu 24 Minen legen.