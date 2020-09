Kiel

„Angesichts der pauschalen Vorwürfe des Landtagspräsidenten gegen den Ältestenrat“ werde er bezeugen, das Dokument über Schleswig-Holsteins Polizeibeauftragte Samiah El Samadoni weder persönlich an den NDR weitergegeben noch dies veranlasst zu haben.

El Samadoni sieht durch die unliebsame Veröffentlichung der Beschwerde ihren Ruf gefährdet und hatte sich ans Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) gewandt. Dort war man nach einer technischen Prüfung von Fernsehbeiträgen zu dem Ergebnis gekommen, dass die gezeigten Unterlagen wohl kaum aus dem Ältestenrat weitergegeben sein konnten. Im Umkehrschluss rückte Schlies Büro in den Fokus. Stegner räumte gestern ein, dass man mit dem Instrument der eidesstattlichen Erklärung sparsam umgehen müsse. „Aber vielleicht ist das in dieser besonderen Situation nach dem Gutachten des ULD erforderlich, um die Wahrheitsliebe zu befördern und den Sachverhalt aufzuklären. Am Ende geht es um nicht weniger als das Vertrauen in unsere Institutionen.“ Das zielte gegen Schlie.

Schlie will Ermittlungen abwarten

Dieser griff gestern seinerseits den SPD-Politiker an. Er werde die Verdächtigungen „so nicht stehen lassen“. Es sei doch „sehr auffällig“, dass Stegner „nur in diesem einen Fall“ eine eidesstattliche Erklärung abgeben wolle. „Und das, wo doch schon seit Monaten und Jahren verschiedene Fälle des Durchstechens von Unterlagen und Informationen aus dem Ältestenrat in Rede stehen.“ Schlie betonte, „wenn nötig (...) zu gegebener Zeit“ zu einer umfassenden eidesstattlichen Erklärung bereit zu sein. „Wir sollten aber das Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen noch abwarten.“

Er halte es für „bemerkenswert, wenn nicht gar eigentümlich, dass ein Geheimnisverrat mithilfe von Aktenteilen des ULD aufgeklärt werden soll, die ebenfalls wiederum an die Presse durchgesteckt wurden“. Ähnlich äußerte sich CDU-Fraktionschef Tobias Koch. „Der Versuch, auf diese Weise Landtagspräsident Klaus Schlie zu diskreditieren, ist ebenso zu verurteilen wie das Durchstechen der Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Polizeibeauftragte.“

Strate : "legales und legitimes Vorgehen"

El Samadonis Anwalt Gerhard Strate hält diese Gleichsetzung für absurd. „Als Beschwerdeführerin hatte meine Mandantin das Recht auf Akteneinsicht und ebenso das Recht, nach Abschluss der Ermittlungen durch die Landesdatenschutzbeauftragte die Ergebnisse dieser Ermittlungen bekanntzugeben. Das habe ich als ihr Bevollmächtigter getan und die Bildanalyse am Mittwochabend verschiedenen Journalisten, die danach fragten, in Ablichtung zur Verfügung gestellt.“ Das sei kein heimliches „Durchstecken“, sondern ein „legales und legitimes Vorgehen“.

Muss Schlie sein Amt bald ruhen lassen?

Ob Schlie auch den Zugriff auf gespeicherte Daten seiner Kopierer zulassen würde und bereit wäre, die Ermittlungen in vollem Umfang zu unterstützen? Eine Sprecherin versicherte: „Der Landtagspräsident wird alles tun, was die Staatsanwaltschaft von ihm verlangt.“ Sollte die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen auf das Büro des Landtagspräsidenten ausweiten, müsste er mit Forderungen aus dem Parlament rechnen, sein Amt in dieser Zeit ruhen zu lassen. Das Amt dürfe keinen Schaden nehmen, hieß es dazu von Mitgliedern des Ältestenrats.

