Kiel/Lübeck

„Ziel in der Abteilung ist es, die Alltagskompetenzen der Gefangenen zu steigern und sie durch Offenheit, Vertrauen und Eigenverantwortung wieder schrittweise an das Leben nach der Entlassung heranzuführen“, sagte die Ministerin am Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags.

Geiselnehmer lebte in Wohngruppe

Seit 2003 gibt es in der JVA Lübeck die sozialtherapeutische Abteilung, die in einem eigenen Gebäude – dem C-Haus – untergebracht ist. Ziel der Fachabteilung sei es, die Gefährlichkeit der Gefangenen zu reduzieren, eine nachhaltige Verhaltensänderung zu erzielen und das Rückfallrisiko zu minimieren. 39 Gefangene leben dort in drei Wohngruppen. „Der Personalschlüssel ist mit zwei Justizvollzugsangestellten pro Wohngruppe deutlich höher als im übrigen Maßregelvollzug“, betonte Sütterlin-Waack. Üblicherweise sei ein Beamter für 40 Gefangene zuständig.

Hohe Anforderungen an Gefangene

In dem C-Haus könnten sich die Gefangenen tagsüber frei bewegen, nachts müssten sie in ihre Zellen zurück. Für die sozialtherapeutische Abteilung müssten sich Gefangene qualifizieren. „Dazu gehört eine aktive Auseinandersetzung mit sich selbst und der Straftat sowie der Verzicht auf Drogen, Alkohol und Gewalt“, zählte Sütterlin-Waack auf. Zudem gebe es im Vorfeld umfangreiche Prüfungen und Gespräche, ob Inhaftierte geeignet sind oder nicht.

36-Jähriger lieh sich Messer für Geburtstagskuchen

Daniel P. hatte alle JVA-internen Hürden erfolgreich genommen. „Am Tattag lieh er sich ein Küchenmesser im Stationsbüro, um einen Geburtstagskuchen eines Mitgefangenen anschneiden zu können“, sagte die Ministerin. In der Abteilung sei dies nichts Ungewöhnliches: „Dort gibt es einen Messerblock. Leihen sich Gefangene eines aus und geben einen triftigen Grund an, wird dies in einer Messerliste vermerkt und die Gefangenen werden aufgefordert, das Messer nach angemessener Zeit wieder zurückzugeben“,erläuterte die CDU-Ministerin. Der 36-jährige Rumäne habe seit Sommer 2018 an einer Qualifizierung zum Koch teilgenommen und sich immer gut geführt, versicherte Sütterlin-Waack. Anstandslos habe das Justizpersonal ihm daher ein Küchenmesser mit zwölf Zentimeter langer Klinge ausgehändigt.

Offensichtlich wurde der Mann vom Personal falsch eingeschätzt: Weniger als 30 Minuten später verschanzte sich Daniel P. mit seiner Geisel, der 33 Jahre alten Leiterin der Wohngruppe, in deren Büro. Landespolizei-Chef Michael Wilksen hatte den Täter als „gefährlich und rücksichtslos“ beschrieben. Auf Nachfrage sagte Wilksen, diese Einschätzung habe er selbst während des Einsatzes gewonnen. Nach sechs Stunden beendeten Spezialkräfte das Martyrium der Psychologin, die seit acht Jahren in der sozialtherapeutischen Abteilung tätig ist.

Rumäne wollte in Heimat ausgeliefert werden

Welches Motiv der Sexualstraftäter hatte, der zuletzt zu einer achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden war und erst 2023 entlassen werden sollte, konnte die Ministerin nicht mit Gewissheit sagen. „Er wollte in seine Heimat ausgeliefert werden, war auf dem offiziellen Weg mit einem entsprechenden Antrag im April 2018 gescheitert“, so Sütterlin-Waack. Ob dies der Auslöser für die Geiselnahme war, müsse geklärt werden.

Bohrende Nachfragen hatte im Ausschuss nur Lars Harms (SSW): „Ich verstehe nicht, weshalb auch in der sozialtherapeutischen Abteilung Messer an Gefangene ausgegeben werden und weshalb der Kuchenanschnitt, der bestenfalls zwei Minuten gedauert hätte, nicht vom Personal begleitet worden ist.“ Die Ministerin: „Flapsig ausgedrückt: Hinterher ist man immer klüger.“ Ihr Ziel sei es, den Fall aufzuarbeiten. Aufgrund eines Einzelfalls wolle sie nicht voreilig Strukturen verändern. Allerdings: „Zurzeit werden keine Messer mehr ausgegeben, da Vorfälle wie diese bei anderen Gefangenen Nachahmungstendenzen auslösen könnten – und das wollen wir verhindern.“