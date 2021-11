Mitten in der vierten Coronawelle melden sich Schleswig-Holsteins Kreise zu Wort: Deren Vorsitzender Reinhard Sager (CDU) fordert die Landesregierung auf, dringend härtere Maßnahmen zu beschließen. Geisterspiele in den Stadien gehörten ebenso dazu wie 2Gplus in Theatern und Restaurants.