Geldautomat in Maasholm gesprengt

Die Leitstelle der Polizei bestätigte den Vorfall am Sonntagmorgen. Der oder die Täter haben den Geldautomaten in der Commerzbank-Filiale im Uleweg nahe des Sporthafens von Maasholm gesprengt.

Das im Vorraum der Filiale stehende Gerät wurde bei der Sprengung total zerstört. Display und Frontklappe wurden aufgesprengt. Teile des Automaten flogen durch den Innenraum.

Die Täter müssen es danach nach Polizeiangaben sehr eilig gehabt haben. In dem Trümmerfeld ließen sie sogar ein Bündel 50-Euro-Scheine am Boden zurück.

Geldautomaten in SH: Dritte Sprengung seit Januar im Land

Die Kriminalpolizei Flensburg und das Landeskriminalamt haben die Ermittlungen aufgenommen.

Es ist die dritte Sprengung eines Geldautomaten der Commerzbank in Schleswig-Holstein in diesem Jahr. Am 14. Januar traf es in Kiel die Filiale am Arndtplatz und am 26. Februar eine Filiale in Itzehoe.

