Braunschweig/Kiel

Zwischen August 2018 und März 2020 sollen die Männer Geldautomaten in Bayern, Bremen, Niedersachsen, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gesprengt haben. Für welche Taten die 26 und 31 Jahre alten Männer in Schleswig-Holstein verantwortlich sind, ist noch unklar. Seit 2019 gab es insgesamt 12 Taten im nördlichsten Bundesland (siehe Auflistung für 2020 unten).

Erbeutet wurde bei den neun Taten in sechs Bundesländern über eine Million Euro. Der dabei entstandene Sachschaden an den Automaten und den Gebäuden durch die Geldautomatensprengungen lässt sich den Angaben zufolge noch nicht abschließend beziffern.

Fünf Gebäude wurden durchsucht

Auf die Spur der Männer kamen die Ermittler des Bundeskriminalamtes durch den intensiven Informationsaustausch mit den zuständigen Fahndern in den Bundesländern. Insgesamt durchsuchten Beamte am Dienstagfrüh fünf Gebäude im Großraum Braunschweig/ Salzgitter.

Da drei der Taten im Raum Braunschweig/Harz liegen, übernahm die Staatsanwaltschaft in Braunschweig die Ermittlungen. Ob über die Festgenommenen hinaus gegen weitere Tatverdächtige ermittelt wird, sagte die Staatsanwaltschaft Braunschweig nicht. Gegen die 26 und 31 Jahre alten Männer wurde Haftbefehl beantragt.

Wo Geldautomaten in Schleswig-Holstein gesprengt worden sind

Beim Sprengen von Geldautomaten erbeuten die Täter bundesweit jährlich mehrere Millionen Euro. Dazu kommen erhebliche Sachschäden, die meist weitaus höher liegen. 2019 gab es deutschlandweit 349 versuchte und vollendete Geldautomatensprengungen. Laut BKA gelangten die Täter nach einer Sprengung in 142 Fällen an Bargeld. Die durchschnittliche Beutesumme pro Sprengung lag im Jahr 2019 bei rund 107.000 Euro.

In Schleswig-Holstein sind vier Geldautomaten im Jahr 2019 gesprengt worden, 2020 gab es bereits sieben Taten. Bei zwei Versuchen - in Elmshorn und in Kaltenkirchen - konnten Tatverdächtige gefasst werden. Bei den anderen Sprengungen sind die Täter entkommen. In allen Fällen handelte es sich um Geldautomaten der Commerzbank.

Kiel: Täter flüchteten mit Motorrollern

Eine der Sprengungen fand in der Nacht zum 14. Januar 2020 mitten in Kiel statt. Dabei erbeuteten die Täter am Arndtplatz Bargeld und verursachten hohen Sachschaden im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Kurz nach der Explosion beobachteten Zeugen zwei schwarz gekleidete Männer, die auf Motorrollern geflüchtet seien. Eine groß angelegte Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber sowie Spürhunde zum Einsatz kamen, verlief erfolglos.

Itzehoe und Maasholm: Täter konnte entwischen

Die Serie von Geldautomatensprengungen in Schleswig-Holstein geht weiter. Nach Itzehoe am 26. Februar hat es in der Nacht zum 17. Mai das beschauliche Maasholm erwischt. Unbekannten sprengten den einzigen Geldautomaten der Commerzbank im Ort.

Elmshorn: Zwei Tatverdächtige in U-Haft, einer auf freiem Fuß

Mehr Glück hatten Polizisten nach einer Sprengattacke in Elmshorn ( Kreis Pinneberg) am 28. Mai. Zeugen hörten den lauten Knall und sahen mehrere Personen flüchten. Im Gepäck hatten sie Geldkassetten des gesprengten Automaten.

Weil ein Anwohner ein fremdes Fahrzeug in einem Wohngebiet meldete, dehnte die Polizei die Fahndung auf das Stadtgebiet von Rellingen aus. Kurze Zeit später nahmen Ermittler zwei Tatverdächtige fest. Beide sitzen in Untersuchungshaft, ein dritter Tatverdächtiger ist noch auf freiem Fuß.

Wahlstedt: Zwei Täter sind in unbekannte Richtung geflohen

Zwei Täter haben am 11. Juni 2020 in Wahlstedt zugeschlagen. Der Vorraum der Commerzbank-Filiale in der Einkaufspassage An der Eiche glich Donnerstagmorgen einem Trümmerfeld. Unbekannte hatten in der Nacht einen der beiden Geldautomaten komplett auseinander gesprengt und dabei auch noch ein zweites Gerät so stark beschädigt, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Durch die Druckwelle wurde auch die Decke erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Täter konnten in unbekannte Richtung fliehen.

Kaltenkirchen: Duo wurde festgenommen

Nach einer weiteren Tat in der Nacht zum 16. Juni 2020 in Kaltenkirchen nahm die Polizei ein Duo fest. Ein 18-Jähriger und sein 25 Jahre alter mutmaßlicher Komplize sitzen ebenfalls in Untersuchungshaft. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes der Bank hatten beobachtet, wie zwei Personen durch Einleitung eines Gasgemischs den Geldautomaten sprengten und informierten die Polizei.

Neustadt in Holstein: Täter kamen nicht an Geld ran

Am Dienstagmorgen, 14. Juli 2020, haben zwei Täter versucht, einen Geldautomaten in der Commerzbank auf dem Markt in Neustadt in Holstein zu sprengen. Anwohner wurden durch die laute Explosion wach. Sie alarmierten die Polizei. Da durch die Sprengung das Gebäude beschädigt wurde, konnten die Täter kein Geld erbeuten.

