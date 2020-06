Das sagen Kieler zur Corona-Warn-App

Kiel.

Mit der neuen Warn-App können Nutzer nachvollziehen, ob sie in Kontakt mit einem positiv auf Covid-19 getesteten Menschen standen. Dazu erfasst die App via Bluetooth, welche Smartphones einander nahegekommen sind. Seit Dienstag steht die App zum Download bereit.

So finden Sie die richtige App

Götz Hommen hat sich die App bereits am Morgen heruntergeladen. Gar nicht so einfach: "Bei so vielen Corona-Apps musste ich erstmal die richtige finden." Die Warn-App des Robert-Koch-Instituts ist in den App-Stores von Google und Apple verfügbar. Der sicherste Weg zum Download führt über die Webseite www.coronawarn.app.

Hommen kommt in seinem Beruf als Feuerwehrmann mit vielen Menschen in direkten Kontakt. Im März wurde er bereits einmal auf Corona getestet. Ergebnis: negativ. Fünf Tage musste der 54-Jährige auf die Bestätigung warten.

Die App soll dazu beitragen, dass Betroffene schneller ihr Testergebnis erhalten. Wurde man selbst positiv getestet, kann das über die Anwendung angegeben werden. Personen, die mit dem Infizierten in Kontakt waren, erhalten einen Warnhinweis.

Ist Bluetooth die richtige Technologie?

Welche Handys sich in der Nähe befinden, wird über den Kurzstreckenfunk Bluetooth gemessen. Konrad Chiechorski befürchtet, dass die App daher nicht ihren Zweck erfüllen wird. "Viele werden Bluetooth immer wieder ausschalten, weil das den Akku schwächt." Der 26-Jährige will die Warn-App dennoch installieren. "Das sollte jeder machen."

Lothar Thiel aus Kiel meint hingegen, die Entwicklung der App sei gar nicht notwendig gewesen: " Corona war eine Grippewelle, und die ist längst abgeebbt." Der 62-Jährige kritisiert, dass die Anwendung nur der "Datensammelwut" von Staat und Konzernen diene.

"Wenn die zweite Welle kommt, bin ich vorbereitet."

Zahlreiche Datenschützer hatten während der Entwicklung der App Bedenken geäußert. Die Tüv-IT hatte vor der Veröffentlichung etliche Lücken entdeckt, die inzwischen geschlossen sein sollen. Die Bundesregierung hat den Quellcode der App veröffentlicht.

Lesen Sie auch: So funktioniert die Corona-Warn-App - und das kann sie nicht

Mats Göttsch sieht das Ganze pragmatisch: " Whatsapp und Facebook haben sowieso alle Daten von mir und fast jedem, der ein Handy besitzt." Der 19-jährige Kieler will die Warn-App auf seinem Smartphone installieren. "Momentan entspannt sich alles, aber wenn die zweite Welle kommt, bin ich vorbereitet."

Infektionsketten frühzeitig erkennen

Die App schützt die Anwender nicht davor, selbst mit dem Virus infiziert zu werden, soll aber eine Infektionskette früh erkennen und unterbrechen. Die Installation ist freiwillig, doch der Nutzen der App ist umso größer, je mehr Nutzer sie haben.

Göttsch selbst hat erst am Dienstag vom Start der App erfahren. In seinem Freundeskreis war sie zuvor kein Thema, und er ist skeptisch, dass die Zahl der Anwender so groß sein wird wie von den Entwicklern erhofft.

Nutzer mit älteren Geräten bleiben außen vor

Ein weiteres Problem: Auf älteren Versionen von Apple und Android ist die App teilweise nicht abrufbar. Das musste Angelika Neid aus Schönberg feststellen. "Auf meinem Handy funktioniert die Corona-Warn-App nicht. Nächsten Monat bekomme ich ein neues, dann werde ich sie mir sofort installieren", sagt die 63-jährige.

Beim iPhone muss das aktuelle Betriebssystem iOS 13.5 installiert sein. Das gibt es für Geräte ab dem iPhone 6s oder dem iPhone SE. Die älteren iPhones 5, 5s oder 6 reichen nicht aus.

Angelika Neid erhofft sich von der Anwendung mehr Sicherheit im Alltag. "Es macht mir Sorgen, wie sich die Menschen in der Stadt oder am Strand verhalten - ohne Maske, ohne Abstand." Deshalb befürchtet sie, dass sich die App sich nicht durchsetzen wird. "Das Bewusstsein dafür ist bei vielen nicht mehr da."

