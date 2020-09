Kiel/Hamburg

„Die Zusammenarbeit zwischen den Regierungen und Verwaltungen war gerade zu Beginn der Corona-Krise vollkommen unzureichend“, stellte der Chef der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Dennis Thering, gestern fest, „Hamburger, die an der Landesgrenze abgefangen wurden und nicht nach Schleswig-Holstein durften, Ferienwohnungsbesitzer, die völlig im Unklaren gelassen wurde, ob und wie sie ihr Eigentum erreichen konnten, völlig unabgestimmte Regelungen und Auflagen – das ist einer gemeinsamen Metropolregion und guter Nachbarschaft unangemessen.“

Doppelmoral beim Reisen sorgt für Zoff

Ob sich die Hamburger düpiert fühlten? „Aber hallo!“, sagte Christel Oldenburg, SPD-Abgeordnete aus Hamburg-Bergedorf. Sie berichtete von Menschen, die während des Lockdowns ins wenige Kilometer entfernte Wentorf gefahren waren, um Fisch zu kaufen – und dort von der Polizei ermahnt wurden. „Der Kieler Regierung fehlte ein bisschen das Augenmaß.“ Sie unterstelle keine böse Absicht. „Es war mangelndes Krisenmanagement. Ich hatte gedacht, wir wären als Norddeutsche schon weiter.“ Zumal Schleswig-Holsteiner wie selbstverständlich die Kliniken der Hansestadt in Anspruch nähmen. „Dann müsste das umgekehrt genauso sein dürfen.“

In der Linksfraktion sprach der Bürgerschaftsabgeordnete Stephan Jersch davon, dass die beiden Länder in den Monaten bis zur Sommerpause „den Eindruck eines Paarlaufs“ gemacht hätten, „bei dem jeder in einer anderen Arena lief“. Die Grünen-Fraktionschefin Jenny Jasberg schlug dagegen moderate Töne an. Ja, der Anfang sei holprig verlaufen, und dass Schleswig-Holstein die Grenzen zu Hamburg schloss, sei nicht gut gewesen. „Aber insgesamt hat die Zusammenarbeit gut funktioniert – was auch geboten ist, weil es den Bürgern egal ist, wo die Landesgrenze verläuft, wenn sie doch in einer Metropolregion leben.“

Schleswig-Holsteiner auf Versöhnung gestimmt

Und die Schleswig-Holsteiner? Der Ausschussvorsitzende Kai Vogel ( SPD) kann die Kritik der Hamburger gut nachvollziehen. „Die Regierung in Kiel hat die Lebenssituation der Menschen in der Metropolregion verkannt.“ Nein, die Eskalation sei nicht bewusst geschürt worden. „Man hat sie nicht vorhergesehen.“ FDP-Fraktionschef Christopher Vogt forderte ein Signal an die Hamburger, dass man im Falle eines erneuten Lockdowns „differenzierter“ vorgehen und ein Betretungsverbot gezielt an den touristischen Hotspots umsetze. Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben sprach sich für mehr gemeinsame norddeutsche Entscheidungen aus – zum Beispiel zum Einzelhandel und zur Prostitution. Der CDU-Abgeordnete Peter Lehnert bezeichnete die Zusammenarbeit zwischen Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) und Bürgermeister Peter Tschentscher ( SPD) dagegen als hervorragend. Alles andere seien doch „kleinere Hakeleien, die schnell ausgeräumt werden“.

