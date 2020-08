Dassendorf

„Die Betroffene wurde wegen einer akuten Covid-Symptomatik, die sich bei ihr am Sonntag zeigte, am Montag auf das Virus getestet", so Landrat Christoph Mager. Am Dienstag kam dann der positive Befund. Über die Herkunft der Infektion liegen keine Erkenntnisse vor, Hinweise auf einen Verstoß gegen Reiserückkehrer-Bestimmungen bestehen nicht.

Die Kollegen und Schüler, die zu ihr direkten Kontakt hatten, mussten sofort nach Hause. Die Eltern wurden informiert. Betroffen sind nach bisherigen Erkenntnissen 14 Kinder als Kontaktpersonen 1. Grades, die durch die Mitarbeiterin am vergangenen Mittwoch betreut wurden, sowie zwei weitere Personen, zu denen im Bereich der Schulküche Kontakt bestand.

Corona-Test ist für Dienstag geplant

Die Kinder und zwei Mitarbeiter sollen noch am Dienstag auf Corona getestet werden. Dazu fährt der Corona-Testbus der Kassenärztlichen Vereinigung direkt an der Schule vor. „Sollte sich bei der Testung ein positiver Fall zeigen, wird auch die nächstgrößere Kohorte getestet.“ In diesem Fall wäre das die gesamte Jahrgangstufe 2.

Da sich bisher bei keinem der Kinder Symptome einer Covid-Erkrankung gezeigt haben und die betroffene Mitarbeiterin erst am Wochenende solche zeigte, geht das Gesundheitsamt von einer geringen Infektionswahrscheinlichkeit unter den Schülern aus. Auch, weil die Betroffene während der Arbeit einen Mund-Nasen-Schutz getragen hat.

Quarantäne besteht bis zum 2. September

Die Quarantäne ist für die betroffenen Kinder und Mitarbeiter der Gemeinschaftsschule Dassendorf bis zum 2. September 2020 abgeordnet. Dann plant das Gesundheitsamt einen zweiten Test, bevor es wieder zurück an die Schule gehen kann.

