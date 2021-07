Zum zweiten Mal gibt es an Schleswig-Holsteins Schulen in den Ferien Lernprogramme, um Versäumnisse aus dem Corona-Schuljahr aufzuholen. Das bedeutet nicht nur, dass Stoff aus Hauptfächern nachgepaukt wird, wie ein Besuch von Bildungsministerin Karin Prien an der Gemeinschaftsschule Faldera in Neumünster zeigt.