Wentorf

Ein Schüler der Klassenstufe 9 der Gemeinschaftsschule Wentorf wurde positiv auf das Corona-Virus getestet, teilt der Kreis Herzogtum Lauenburg mit. Angesteckt hat er sich mit großer Wahrscheinlichkeit im familiären Umfeld, wozu auch eine Achtklässlerin zählt, deren positiver Befund am Vortag zur Quarantäneanordnung für ihre Klasse sowie einen Wahlpflichtkurs führte.

Alle Kontaktpersonen des Jahrganges, also 36 Schülerinnen und Schüler sowie neun Lehrkräfte, wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt. Für die übrigen Schüler des Jahrganges gilt bis zum Vorliegen der Testergebnisse ein Betretungsverbot für die Schule und andere Gemeinschaftseinrichtungen.

Der Testbus der Kassenärztlichen Vereinigung wird am Freitag alle Betroffenen testen. Für die übrigen Jahrgänge der Gemeinschaftsschule geht der Unterricht normal weiter.

Weitere Schulen im Kreis Herzogtum Lauenburg betroffen

Bereits seit Dienstag hatte das Gesundheitsamt mit Corona-Ausbrüchen in Schulen zu tun. Für 10 der 15 betroffenen Schüler der Grundschule Dassendorf sowie zwei Mitarbeiter der Schule lagen dem Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag bereits negative Testergebnisse vor. Die noch offenen Ergebnisse werden im Laufe des Freitags erwartet.

Für die in Quarantäne befindlichen Schüler der 9. Klasse der Gemeinschaftsschule Mölln liegen noch keine Ergebnisse vor. Die Tests wurden am Mittwoch durch den KV-Testbus durchgeführt. Das Betretungsverbot für Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen bleibt damit für den gesamten 9. Jahrgang in Kraft.

