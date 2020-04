Der Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen fordert die sofortige Schließung aller Schulen für das restliche Schuljahr. Die geplanten Schritte zur Öffnung stellten ein ungleich hohes Risiko dar, heißt es in einem Positionspapier. Die "Versuche am lebenden Objekt" müssten gestoppt werden.

Von Anne Holbach