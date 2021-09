Kiel

Nach der erregten Debatte über die Verwendung von Sonderzeichen für eine geschlechterneutrale Sprache, ist nun der Erlass von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) in den Schulen angekommen. Er stellt klar: Gendersternchen, Binnen-I, Doppelpunkt sowie Schräg- oder Unterstrich sind nicht erlaubt. „Dies bedeutet, dass – wie bei anderen Verstößen gegen die Rechtschreibung auch – die Verwendung dieser Formen in schriftlichen Arbeiten von Schülerinnen und Schülern beim ersten Auftreten als Fehler markiert und anschließend als Folgefehler gekennzeichnet wird“, heißt es im Erlass.

„Für Schülerinnen und Schüler, die sich keinem binären Geschlecht zugehörig fühlen, ist diese Regelung natürlich sehr schwierig“, sagt Maximilian Henningsen, Vize-Landesschülersprecher der Gemeinschaftsschulen. „Der Grundgedanke, dass es für Rechtschreibung klare Regeln geben muss, ist zwar nachvollziehbar. Dass ein Gendersternchen kein klassischer Rechtschreibfehler ist, sollte aber auch Frau Prien klar sein.“ Den Lehrkräften werde an dieser Stelle pädagogischer Spielraum genommen.

Landesregierung verweist auf 15 Jahre alten Erlass

Zwar sei die Sensibilisierung für den Umgang mit geschlechtergerechter Sprache ein wichtiges Thema, argumentiert das Bildungsministerium. Der Behörde obliege aber die Verantwortung für das Erlernen und die Anwendung der Rechtschreibung an Schulen. Die richte sich nach den Empfehlungen des Deutschen Rechtschreibrats, der eine Nutzung von Sonderzeichen nicht vorsehe. Sowohl Prien als auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) weisen darauf hin, dass bereits seit 2006 ein entsprechender Erlass gilt.

„Die Ministerin will einerseits nicht, dass Sprache ideologisiert wird. Aber andererseits drückt sie nun anderen auf, wie sie zu schreiben haben. Wir möchten, dass sich jede Person so ausdrücken darf, wie er oder sie das möchte“, sagt Henningsen. Die Meinungen zum Gendern seien in der Schülerschaft sehr heterogen. „Es darf weder vorgeschrieben werden, dass in der Schule gegendert werden muss, noch darf es verboten werden.“

Auch Ben Fricke, Landesschülersprecher der Gymnasien, will, dass das jedem Einzelnen freigestellt bleibt. Das Landesschülerparlament habe sich mehrheitlich für gendergerechte Sprache ausgesprochen. Die Verwendung zu ermöglichen, sei also nicht nur der Wunsch einiger weniger, sondern habe breite Rückendeckung. Verbote könnten Sprachentwicklung nicht aufhalten.

Auch in Elternbriefen soll kein Gendersternchen auftauchen

Das Ministerium hält Schulen auch dazu an, in ihrer Kommunikation auf Gendersprache zu verzichten. So soll vermieden werden, dass Eltern in einem Schreiben Formulierungen finden, die zuvor bei ihrem Kind als falsch angestrichen wurden.

Der Philologenverband unterstützt Prien und beruft sich ebenfalls auf den Rechtschreibrat. „Privat möge jede oder jeder schreiben, wie er will. ,Schülerinnen und Schüler’ sowie ,Lehrerinnen und Lehrer’ sind Formulierungen, die an den Schulen konsequent verwendet werden. Das ist gut und richtig“, sagt Sprecher Walter Tetzloff. „Dem sehr kleinen Anteil von Menschen, die ihre sexuelle Identität nicht oder noch nicht gefunden haben, ist mit Respekt und Sensibilität zu begegnen. Die deutsche Rechtschreibung muss deswegen aber nicht verändert werden.“

Regeln von gestern müssten an unsere heutige Lebenswirklichkeit angepasst werden, sagt Astrid Henke von der GEW. Gendersprache sei ein Zeichen der Wahrnehmung und Wertschätzung der Jugendlichen und Lehrkräfte, die sich nicht dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuordnen können oder wollen.

Es gehe um so viel mehr als Rechtschreibung, sagt Caroline Lemke vom Kieler Verein Haki, der Anlaufstelle für lesbische, schwule, bi, trans, inter und queere Menschen ist. Eine Nennung von Frauen und Männern schließe längst nicht alle ein. „Es geht um Sichtbarkeit und Wertschätzung von zum Beispiel inter oder nicht-binären Personen“, sagt Lemke, selbst nicht-binär. Es gehe um Selbstbezeichnungen von Personen, über die gesprochen wird oder den Jugendlichen selbst, die respektiert werden müssten. „Eine Debatte um geschlechtergerechte Sprache sollte in Schulen nicht unterbunden, sondern aktiv geführt werden.“ Ein Verbot suggeriere, dass es eine richtige Meinung gäbe.

Von Von Anne Holbach