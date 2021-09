Kiel

Die Genderdebatte hat am Donnerstag den Landtag erreicht. Die drei Abgeordneten der AfD hatten beantragt, Sonderformen wie das Gendersternchen, Doppelpunkte oder Unterstriche in der Landesverwaltung abzuschaffen. Das lehnte der Landtag zwar mit breiter Mehrheit ab. Doch auch die CDU bewertet Gendersprache an Schulen und im öffentlich rechtlichen Rundfunk kritisch, regte kürzlich sogar einen Volksentscheid an und unterstützt Bildungsministerin Karin Prien (CDU), die die Schulen kürzlich anwies, nach den Regeln des Rats für Rechtschreibung zu lehren und Gendersonderzeichen als Fehler zu korrigieren. Die wichtigsten Aussagen aus der aktuellen Landtagsdebatte.

CDU-Fraktionschef Tobias Koch: „Viele Menschen fühlen sich sprachlich ausgegrenzt, wenn sie mit Texten konfrontiert werden, die nicht der üblichen Rechtschreibung entsprechen und die durch die Verwendung von Gendersonderzeichen an Lesbarkeit und Verständlichkeit verlieren. Es ist eine gefährliche und besorgniserregende Entwicklung, wenn sich die Menschen dadurch zunehmend von unserem Staat, von unserer Demokratie abwenden, was leider aus einer Reihe von Gründen ohnehin schon der Fall ist. Die Frage von Rechtschreibung darf nicht zur Frage von Parteiinteressen werden.“

SPD wittert wahltaktische Gründe

SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat: „Es geht heute nicht um die Frage, was an unseren Grundschulen unterrichtet wird. Es geht um die Frage, was in Texten der Oberstufe zulässig ist oder als Fehler angestrichen wird. Aber mehr noch: Auch die Kommunikation der Schulen soll an die Kandare genommen werden. Die Gesellschaft verändert sich ständig, und deswegen tut es die Sprache auch. Die Kritik der CDU an der Gendersprache hat wahltaktische Gründe.“

Ines Strehlau (Grüne): „Sprachentwicklung per Erlass zu verbieten, ist ein großer politischer Rückschritt. Priens Erlass ist ein Foul innerhalb der Koalition und schafft Unruhe an den Schulen.“

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt: „Die CDU entdeckt beim Gendern die Basisdemokratie, und die Grünen wittern Bevormundung. Da wundert man sich doch ein bisschen. Ein bisschen wechselseitige Toleranz würde uns allen guttun.“

SSW: „Eskalation an der Wirklichkeit vorbei“

Jette Waldinger-Thiering (SSW): „Der Ruf nach einem Volksentscheid ist kopflos. Sie eskalieren an der Wirklichkeit vorbei.“

Claus Schaffer (AfD): „Gendern findet bei den Menschen keine Mehrheit. Dahinter steckt ein gesellschaftspolitischer Machtkampf von links.“

Bildungsministerin Karin Prien (CDU): „Es war notwendig und richtig, dass wir die Schulen noch einmal über die gültige Rechtslage informiert haben. Geschlechtergerechtes Schreiben an Schule muss sachlich korrekt, verständlich lesbar und vorlesbar sein. Nur mit dem Handwerkszeug, das die Schule jungen Menschen mitgegeben hat, kann man Debatten führen, gestaltend in gesellschaftliche Prozesse eingreifen – und Regeln brechen.“