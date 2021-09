Kiel

Die Forderung von CDU-Fraktionschef Tobias Koch, dass ein Volksentscheid bestimmen sollte, ob gendergerechte Sprache in öffentlichen Verwaltungen und Schulen benutzt wird, findet keinen Anklang in der Jamaika-Koalition. Die Grünen stellen sich in breiter Front dagegen. Sie haben weder Verständnis für Kochs Vorstoß noch für den Kurs von Bildungsministerin Karin Prien (CDU), die keine Verwendung von Gender-Sonderzeichen in Schulen will. Sie beruft sich auf die Regeln des deutschen Rechtschreibrates.

„Die CDU verliert sich völlig im realitätsfernen Populismusbingo“, reagierte Lasse Petersdotter auf Twitter. Von „Genderverbotsirrsinn“ und „verbohrtem Feldzug“ sprechen Grüne. Digitalminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) fragt sich, warum Prien den Kindern ein Gendersternchen als Fehler anstreichen will, wenn sie es selbst in Veröffentlichungen benutze. Es sei richtig, sich so auszudrücken, dass sich alle Menschen angesprochen fühlen, sagt die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Ines Strehlau. Wenn Schüler und Schülerinnen gendern wollen, dürfe das nicht als Fehler gewertet werden. „Warum die CDU das Thema jetzt mit Verboten und Volksentscheiden eskaliert, entzieht sich völlig meinem Verständnis. Damit wird die CDU die Weiterentwicklung der Sprache nicht aufhalten.“

Die FDP reagiert mit Kopfschütteln auf den Streit ihrer Partner. „Es ist schon skurril: Die ansonsten eher wenig basisdemokratisch orientierte CDU möchte dazu allen Ernstes einen Volksentscheid initiieren und die Grünen wittern Bevormundung, mit der sie an anderen Stellen ja wenig Berührungsängste haben“, sagt Christopher Vogt. „Sprache entwickelt sich stetig weiter, aber bitte nicht auf Anordnung.“ Es gehe Prien um nichts anderes, als um einheitliche Regeln zur Schreibweise für den Unterricht und die seien nun mal hilfreich.

SSW und SPD wollen keinen Volksentscheid

Die Opposition hält das Agieren der Union für einen Akt der Verzweiflung vor den Wahlen. Die CDU habe schon in den 90er-Jahren einen Kulturkampf gegen die Rechtschreibreform geführt, so Martin Habersaat (SPD). Damals votierten Schleswig-Holsteiner in einem Volksentscheid zwar gegen die Einführung der neuen Schreibregeln. Weil der Norden dann aber als einziges Bundesland eine andere Rechtschreibung gelehrt hätte, kam die Reform dennoch. Eine Abstimmung über das Gendersternchen könne ohnehin nur für staatliche Stellen bindend sein, nicht aber für die Wirtschaft oder den privaten Schriftverkehr. „Auch eine Methode, um Bürgerbeteiligung zur Farce zu machen!”, so Habersaat. Auch Lars Harms (SSW) findet, einen Volksentscheid brauche niemand. Jede oder jeder solle gendern wie er oder sie wolle.

In der Landeshauptstadt Kiel, die im Juli 2020 gendergerechte Amtssprache mit Stern einführte, hat die CDU unterdessen die Verwaltung aufgefordert, ihre Regelung regelmäßig zu evaluieren. Die Verwendung des politisch aufgeladenen Sterns gefährde die Neutralität der Verwaltung, glaubt der Kreisverbandsvorsitzende Tobias von der Heide. Die Stadt will prüfen, ob sprachliche Anpassungen für eine bessere Verständlichkeit notwendig sind.