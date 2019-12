Land sucht neue Chef-Ankläger

Kiel

Im internen Justizministerialblatt sind die drei Top-Posten zur Neubesetzung ausgeschrieben. Das Land sucht neue Leitende Oberstaatsanwälte in Flensburg und Itzehoe. Beide Stellen sind mit der Besoldungsgruppe R3 ( Bruttogehalt: 8311 Euro) hinterlegt. Mehr Geld gibt es für die neue Leitung der Staatsanwaltschaft Lübeck, deren Zuständigkeitsbereich größer ist: Der Posten ist mit der Besoldungsgruppe R4 ausgeschrieben worden, was laut Bundesbesoldungsgesetz einem monatlichen Bruttogehalt von 8794 Euro entspricht.

Lübeck ist nur kommissarisch besetzt

Die Staatsanwaltschaft Lübeck wird seit August 2019 von Ralph Döpper kommissarisch geleitet, der zuvor stellvertretender Generalstaatsanwalt in Schleswig gewesen war. Das Justizministerium in Kiel hatte den Posten kurzfristig neu besetzen müssen, nachdem der Jurist Ralf Peter Anders überraschend nach Hamburg gewechselt war. Der 54 Jahre alte Jurist hatte erst seit 2016 an der Spitze der Lübecker Staatsanwaltschaft gestanden.

Generationswechsel in Itzehoe und Flensburg

Uwe Dreeßen war im März 2016 mit 63 Jahren zum Chef-Ankläger in Itzehoe berufen worden, nachdem Wolfgang Zepter zum neuen Generalstaatsanwalt berufen worden war. Ulrike Stahlmann-Liebelt leitet seit Februar 2018 die Flensburger Behörde. Zuvor war die Juristin bereits 18 Jahre lang ständige Vertreterin des Behördenleiters der Staatsanwaltschaft Flensburg gewesen. In beiden Behörden steht nun ein Generationswechsel an. Lediglich bei der Kieler Staatsanwaltschaft bleibt mit Behördenleiterin Birgit Heß (seit 2016 im Amt) alles beim alten.

Gesucht werden neue Behördenleiter, die sich "in besonderer Weise bewährt" und bereits Führungserfahrung haben. Das Land wünscht sich "engagierte und verantwortungsvolle Persönlichkeiten", die bereits vollzogenen, aber auch anstehenden Strukturveränderungen in der Justiz offen gegenüberstehen. Ein ausgeprägtes Organisationsvermögen sei "unverzichtbar", ebenso ein "kooperativer Führungsstil".

Auch neue Richter werden gesucht

Neben den Leitungsposten der Staatsanwaltschaften sucht das Ministerium weitere Juristen: Laut Ministerialblatt sind drei Staatsanwälte in Kiel, Lübeck und Itzehoe ausgeschrieben. Ferner werden unter anderem Bewerber als Vizepräsident und Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht in Schleswig oder als Richter am Amtsgericht in Neumünster gesucht.