Seit zwei Tagen läuft die Großfahndung in West-Berlin. Straßen sind gesperrt, Bahnhöfe werden kontrolliert, und dann geht am Nachmittag des 4. Dezember 1971 bei der Berliner Polizei ein Notruf ein. Ein Ehepaar beobachtet von seinem Balkon aus, wie ein Zivilpolizist in der Eisenacher Straße in Berlin-Schöneberg drei Männer nach Waffen abtastet.

Plötzlich fallen Schüsse, später wird man wissen, dass es etwa 25 waren. Einer der Männer wird durch ein 7,65 Millimeter-Projektil aus der Pistole des Polizisten ins Auge getroffen und bricht sofort zusammen.

Mit einem Knall endet das Leben des Kielers Georg von Rauch an diesem Tag vor 50 Jahren auf dem Bordstein der Eisenacher Straße. Erschossen von der Polizei. Mit 24 Jahren. Die Umstände: umstritten – ebenso wie der Werdegang vom Kieler Professorensohn zum Berliner Anarchisten im Untergrund. Vertreter der radikalen Linken verehren ihn als Märtyrer, für andere bleibt er schlicht ein Terrorist.

Ein Schulfreund erinnert sich: „Georg war muskulös, sehr gut aussehend“

Die ersten Spuren in Kiel hinterlässt Georg von Rauch an der Kieler Gelehrtenschule. Von 1958 an besucht er hier das altsprachliche Gymnasium im Stadtteil Brunswik. Die Familie ist kurz zuvor aus Marburg an die Förde gezogen und hat an der Feldstraße ein Zuhause gefunden. Georgs Vater, der den gleichen Namen trägt wie sein Sohn, war Philosophie-Dozent an der Marburger Philipps-Universität und hatte einen Ruf auf den Professorenstuhl für osteuropäische Geschichte an die Christian-Albrechts-Universität (CAU) erhalten. Die Familie hat neben Georg noch zwei weitere Söhne – Georg ist der jüngste. Die einzige Tochter Brigitte wird 1945 geboren und nur einen Monat alt.

Als Georg von Rauch junior nach Kiel kommt, ist er elf Jahre alt. In der neuen Klasse freundet er sich mit Mitschüler Lothar Müller-Güldemeister an, dessen Vater Professor für russische Literatur an der CAU ist. „Da gab es natürlich eine Verbindung über die Eltern“, sagt der alte Schulfreund, heute 74 Jahre alt. „Ich war nach der Schule häufiger bei ihm zu Hause, wir waren gut miteinander befreundet.“

Forscherin beschreibt Georg von Rauch als charmanten jungen Mann mit besten Manieren

Doch als Müller-Güldemeister an der Gelehrtenschule eine „Ehrenrunde“ dreht, geht der Kontakt stark zurück. Der Rechtsanwalt erinnert sich: „Georg war in der physischen Entwicklung weiter. Wir waren kurz vor der Pubertät, in der fünften, sechsten Klasse. Er war gut gebaut, muskulös, sehr gut aussehend.“ Als Georgs Freund Lothar in den Jahrgang der Jüngeren wechselt, erlischt offenbar das Interesse des weiter entwickelten Jungen.

Von Rauch ist unter Mitschülern und Mitschülerinnen beliebt. „Er hatte gutbürgerliche Manieren und konnte sehr charmant sein“, sagt Karin König. Die Hamburger Forscherin gilt gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang Kraushaar als profundeste Kennerin der linksradikalen Szene, die aus der deutschen 68er-Bewegung hervorgegangen ist.

Auch die Person Georg von Rauch hat sie eingehend erforscht. Sie zeichnet das Bild eines jungen Mannes aus gutem Hause, mit ausgezeichnetem Benehmen und einem großen Horizont. „Das Elternhaus hat ihn belesen werden lassen, er brachte Kuchen zum Kaffeetrinken mit, drückte sich gewählt aus.“ Von Rauch ist politisch informiert und interessiert, allerdings noch kein Aktivist.

In Berlin wird Georg von Rauch radikal – und zieht in die Kommune von Otto Schily

Gleichwohl kommt er bereits in Kiel mit der Studentenbewegung in Kontakt. Als Student ist von Rauch regelmäßig im „Club 68“ in der Ringstraße zu Gast. „Hier im Club hatten wir Trotzkisten, Leninisten, Marxisten. Die ganze linke Studentenszene hat sich versammelt“, sagt Inhaber Holger Henze, der sich auch an Georg von Rauch erinnert. „Er saß häufig im hinteren Teil des Ladens, auf Boxen, die wir da stehen hatten.“ In der Clique, zu der von Rauch gehörte, sei immer endlos diskutiert worden, schildert Henze. „Das waren alles Idealisten, und manche sind später abgedreht. Eine verrückte Zeit.“

Aber erst nach seinem Umzug nach West-Berlin – rund zehn Jahre später – wird aus von Rauchs politischem Interesse Aktivismus. 1968 gründet der Kieler gemeinsam mit Gesinnungsgenossen die „Wielandkommune“. Offizieller Mieter der Wohnung ist Rechtsanwalt Otto Schily, späterer Bundesinnenminister der SPD.

Die Bewohner der Wielandstraße 13 in Charlottenburg pflegen in einer großbürgerlichen Altbauwohnung einen antibürgerlichen Lebensstil. Dazu gehören Drogen und sexuelle Experimente. Hier entsteht die militante Organisation der „umherschweifenden Haschrebellen“.

Die Wielandkommune und das Georg-von-Rauch-Haus Im April 1968 gründet Georg von Rauch mit Michael Bommi Baumann, Dieter Kunzelmann und weiteren Gefährten in Berlin-Charlottenburg die „Wielandkommune” in der Wielandstraße 13. In der Altbauwohnung gehen fast all jene ein und aus, die später zu den Gründern der Rote Armee Fraktion (RAF) gehören. Im Februar 1969 wird hier ein Brandbombenanschlag auf US-Präsident Richard Nixon bei einem Berlin-Besuch geplant. Von Rauch deponiert die Bombe mit Baumann – doch der Zeitzünder versagt. Ihren Lebensunterhalt bestreiten die zehn bis 20 Bewohner mit Raubdrucken kommunistischer Schriften, die sie vor Unis verkaufen. Die starke Radikalisierung einiger Mitglieder führt schließlich zum Auseinanderbrechen der Wielandkommune. Die Mehrheit der Mitglieder will den Schritt vom Wohnexperiment zum bewaffneten politischen Kampf nicht mitgehen. Die Wielandstraße 13 ist nicht die einzige Adresse in Berlin, die mit dem Namen Georg von Rauch verbunden ist. Vier Tage nach dessen Tod wurde in Kreuzberg das leerstehende ehemalige Schwesternwohnheim des Bethanien-Krankenhauses besetzt. Heute ist das Haus ein Jugend- und Kulturzentrum und eines der am längsten besetzten Gebäude Berlins. Der Name: Georg-von-Rauch-Haus. Die Rockband Ton Steine Scherben thematisiert die Geschehnisse in ihrem Lied „Rauch-Haus-Song“.

„Georg von Rauch hatte etwas Kalt-Dämonisches an sich“

Der Berliner Schriftsteller Wolf Christian Schröder kennt von Rauch, ist damals regelmäßig Gast in der Kommune. „Bevor sie sich radikalisierten“, betont der 73-Jährige. „In der Wohnung gingen viele Leute ein und aus. Aber Georg von Rauch hielt sich immer im Abseits. Er war ganz früh ganz anders. Er hatte etwas Kalt-Dämonisches an sich.“

Von Rauch verfasst in seiner Berliner Zeit politische Schriftstücke. Er fordert „Entmenschlichung“, will immer radikalere Taten auch umsetzen. Ob das auch an seinem Drogenkonsum liegt? „Beim Gras hat er es jedenfalls nicht belassen. Er war ein Junkie, hat Heroin gespritzt“, sagt Schröder. Georg von Rauch ist längst unterwegs in die Finsternis, die ihn schließlich das Leben kosten wird.

In der Schulzeit sind es indes nicht Drogen, die von Rauchs Aus an der Kieler Gelehrtenschule begründen – eher eine Mischung aus Intelligenz, Aufmüpfigkeit und seinem Charme. Nach einer Klassenreise ins Schullandheim Sankt Andreasberg im Harz wird von Rauch 1961 wegen „unbotmäßigen Auftretens“ gegenüber seinem Klassenlehrer und dessen Frau sowie nächtlicher Besuche bei Mitschülerinnen von der Schule verwiesen. Sein Schulfreund Lothar Müller-Güldemeister erinnert sich: „Georg wurde nachts im Zimmer von zwei Mädchen erwischt. Das war damals etwas ganz Schreckliches. Ich habe ihn danach nie wieder gesehen.“

Ehe mit einer Künstlerin – und dann wird die Tochter geboren

Von Rauch wird auf ein Internat im Schwarzwald geschickt, schafft es aber, auch dort rauszufliegen und legt schließlich ein Fernabitur ab. Für ein kurzes, intensives, regelrecht bürgerliches Intermezzo kehrt er zurück nach Kiel: 1966 beginnt er an der CAU ein Studium in Philosophie und heiratet noch im gleichen Jahr die zwölf Jahre ältere Künstlerin Ilse „Illo“ Wittlich, die nach ihrer Jugend auf Föhr und einigem künstlerischen Schaffen in Schleswig-Holstein heute zurückgezogen in Berlin lebt. Ihr Vater, Dr. Bernhard Wittlich, ist damals Lehrer an der Gelehrtenschule, auch zu der Zeit, als Georg von Rauch dort die Schulbank drückt. Ein Jahr nach der Hochzeit von Ilse und Georg, am 22. März 1967, wird Tochter Yamin geboren.

Trotz des jungen Familienglücks, das von Rauch selbst so beschreibt, wechselt er nur wenige Monate später an die Freie Universität Berlin – auch weil er in West-Berlin dem Wehrdienst entgeht. Frau und Kind ziehen mit. Ein trautes Familienleben gibt es jedoch nicht.

Von Rauch rückt immer weiter nach Linksaußen, taucht ab in kriminelle, militante Kreise. Das bleibt in Kiel nicht verborgen. Und doch sind seine Eltern geschätzt in der Stadt und an der Universität: „Die Familie hat – auch als Georg im Untergrund war – eine gewisse Solidarität von den Kollegen erfahren“, berichtet Karin König. Sie hat im Rahmen ihrer Forschung vor mehr als 15 Jahren Kontakt zur Familie aufgenommen.

Die Reaktionen waren vielsagend. „Seine Mutter war geradezu entsetzt, als ich sie mit der radikalen Seite ihres Sohnes konfrontierte. Sie sah ihn nicht als Terroristen, sondern als Opfer.“ Und dabei sagt König: „Die noch erhaltenen Schriftstücke von ihm sind sogar noch radikaler als seine Taten.“

Auch von Rauchs Nichte sagte damals: „Man spricht nicht über die terroristische Seite in der Familie.“ König glaubt, dass der Umzug der jungen Familie nach Berlin gleichbedeutend mit dem Schritt in die Radikalisierung war.

Überfall auf einen Journalisten wegen eines missliebigen Artikels

Nach Kiel kehrt Georg von Rauch jedenfalls nie wieder zurück. Stattdessen driftet er direkt in den Terrorismus ab. Im Herbst 1969 ist er Teil der „Palästina-Gruppe“: Fünf „Haschrebellen“ brechen in einem Kleinbus der Technischen-Universität Berlin in ein palästinensisches Ausbildungslager nach Jordanien auf und lernen den Umgang mit Schusswaffen. Zurück in Berlin ist die neu entstandene Gruppierung „Tupamaros West-Berlin“ fest entschlossen, eine Guerillagruppe aufzubauen.

Wenige Monate später überfällt von Rauch mit vier anderen den Journalisten Horst Rieck in dessen Berliner Wohnung und verletzen ihn schwer. Der Anlass: Sie fühlten sich von einem Artikel in der Illustrierten „Quick“ über den Westberliner Untergrund diffamiert. Die Polizei verhaftet die Gruppe um von Rauch an Ort und Stelle. Später bedauert von Rauch in einem Brief an „Tupamaros“-Mitglied Dieter Kunzelmann sogar, zu zimperlich gewesen zu sein.

RAF-Fahndungsplakat zeigt auch von Georg Rauchs Konterfei

Der Kieler kommt vor das Kriminalgericht Moabit, wartet die Urteilsverkündung der mehrjährigen Haftstrafe aber nicht ab. Stattdessen spaziert er am 8. Juli 1970 selbstbewusst aus dem Gerichtsgebäude. Die Justizbeamten halten ihn für den Mitangeklagten Kieler Thomas Weisbecker, dessen Brille er trägt. Die Strafe des zwei Jahre jüngeren Weisbeckers war zuvor zur Bewährung ausgesetzt worden. Nach dem gezielten Täuschungsmanöver muss der wegen Gefangenenbefreiung doch in den Knast.

Von Rauch ist hingegen auf freiem Fuß – und taucht ab. Illegalität, Fahndungsplakate, Verstecke – so mündet von Rauchs Leben in sein Ende am 4. Dezember 1971 in der Eisenacher Straße.

In den Tagen vor seinem Tod wird nach ihm intensiv gefahndet. Selbst kein Teil der Gruppe, taucht er auf Plakaten unter den RAF-Mitgliedern Andreas Baader und Ulrike Meinhof auf. Obwohl von Rauch das weiß, parken er und drei Komplizen am 4. Dezember 1971 Tag einen observierten Ford Transit um. Zwei Zivilpolizisten stellen die Männer, als einer von ihnen wegläuft, folgt ihm der eine Polizist. Der andere versucht Rauch und seine zwei Begleiter festzunehmen, es folgt die Schießerei, die mit dem Tod des Kielers endet. Die genauen Umstände sind bis heute nicht ganz geklärt.

Welche Rolle spielten die vier Verfassungsschützer?

Das politische Fernsehmagazin Panorama des NDR sendet rund einen Monat nach dem Tod von Rauchs einen Beitrag, der viele Widersprüche aufzeigt: Die Polizei verbreitet unterschiedliche Darstellungen des Tathergangs; der Tatort wurde unzureichend gesichert; das tödliche Projektil nicht gefunden, ebenso wenig wie die Waffe, die von Rauch bei sich getragen haben soll.

Auch die Rolle von vier Verfassungsschutzbeamten in Sichtweite des Tatorts bleibt nebulös. Ende Mai 1972 stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein. Ergebnis: Der Kriminalhauptmeister handelte in Notwehr, als er auf den 24-Jährigen schoss.

Georg von Rauch ist da längst eine Ikone in seiner Szene, gefallen im bewaffneten Kampf. Seine Anhänger sprechen von einem politischen Mord. Doch sein Freund Michael „Bommi“ Baumann, einer der drei gestellten Terroristen am Tatort, bezichtigt gut drei Jahre nach dem Tod von Rauch, zuerst geschossen zu haben.

Ein Jahr später relativiert er die Aussage jedoch in seinem Buch „Wie alles anfing“: „Heute muss ich sagen, dass ich nicht mehr weiß, wer die Knarre zuerst gezogen hat. Ich glaube, es war Georg, aber nach dem ganzen Durcheinander kann ich mich nicht mehr richtig erinnern.“

Baumann fährt fort: „Die Linke hat aus ihm einen christlichen Märtyrer gemacht [...]. Der Typ war er nicht, er war genau der Typ, der gesagt hat, klar, wir schießen. Wir haben die Knarre beigehabt, damit wir nicht mehr verhaftet werden.” Baumann stirbt am 19. Juli 2016 an den Folgen seines langjährigen Drogenkonsums. Längst hat er sich da vom Terrorismus losgesagt. Ausgangspunkt für diese Abkehr ist der Tod seines Freundes: „Ich sehe mein Leben lang Georg neben mir umfallen.“

Ein gutaussehender Extremist, der nach einem Trick vor Gericht abtaucht und später von der Polizei erschossen wird? Besseren Stoff gibt es wohl kaum, um zum Märtyrer erklärt zu werden – so sieht es auch Forscherin König. Von Rauchs in manchen Kreisen auch nach einem halben Jahrhundert andauernde Glorifizierung basiere mehr auf seinem spektakulären Tod denn auf seinem politischen Wirken. Und: „Wenn er in Kiel geblieben wäre, würde er vielleicht heute noch leben.“

Die Eltern in Kiel erfahren aus der Tagesschau, was mit ihrem Sohn passiert ist. Am 10. Dezember 1971 kehrt sein Leichnam nach Kiel zurück, Georg von Rauch wird auf dem Eichhof in Kronshagen beigesetzt. Einige Tage nach seinem Tod erscheint die Todesanzeige in den Kieler Nachrichten: „Er wollte allen helfen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen“, heißt es da. Auf dem Weg dahin ging er selbst in den Schatten.

Von Clemens Behr und Niklas Wieczorek