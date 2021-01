Neumünster/Kiel

Sechs Plätze richten die Kreise und kreisfreien Städte in einem Gebäude auf dem Gelände der Jugendarrestanstalt Moltsfelde in Neumünster gemeinsam ein, teilte der Schleswig-Holsteinische Landkreistag mit, der das Vorhaben koordiniert. Sie sollen ab Februar zur Verfügung stehen.

"Die Bekämpfung der Pandemie lebt von der Akzeptanz in der Bevölkerung. Diese würde leiden, wenn die Nichteinhaltung von Vorgaben ohne Konsequenz bliebe", so Sönke Schulz, Geschäftsführer des Landkreistages. Das sei die gemeinsame Sichtweise der Städte und Kreise.

Nur einzelne Fälle von zum Teil auffälligen Quarantäne-Brüchen in Schleswig-Holstein

Die Absonderung von Ansteckungsverdächtigen zu Hause sei "ein wesentliches Element, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Wer sich daran nicht hält, gefährdet konkret andere Menschen. Als ultima ratio sieht das Infektionsschutzgesetz daher zu Recht die Absonderung in abgeschlossenen Einrichtungen vor."

Darauf wollten die Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein vorbereitet sein. Tatsächlich sind seit Ausbruch der Pandemie zwar einzelne Fälle von zum Teil auffälligen Quarantäne-Brüchen bekannt geworden, doch um ein großes Problem für die Gesundheitsämter handelt es sich offenbar nicht.

"Das Phänomen Quarantäne-Brecher ist in Kiel bislang kaum aufgetreten", teilte etwa die Landeshauptstadt auf Nachfrage mit. Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken weiß "derzeit von keinem Fall, bei dem renitent die Quarantäneanordnungen gebrochen wurden".

Absonderungseinrichtung Moltsfelde als Vorgabe des Infektionsschutzgesetzes

In solchen Fällen wären Strafen von bis zu 25.000 Euro möglich. Doch die 135 Bußgeldbescheide, die die Stadt in Zusammenhang mit Corona-Verstößen bislang erlassen hat, beziehen sich in erster Linie auf Verletzungen des Ansammlungsverbots und von Kontaktbeschränkungen sowie der Maskenpflicht.

Seit dem Spätsommer seien vor allem Betreiber von Restaurants und Friseursalons aufgefallen. Bis Oktober trieb die Stadt Kiel 9600 Euro ein. In Neumünster hat es laut Stadtsprecher Stephan Beitz nur einen einzigen "hartnäckigen Fall" gegeben, der aber nach Verwarnung "klein beigegeben" habe.

Rendsburg-Eckernfördes Kreisverwaltungsdirektor Martin Kruse stellte klar: "Hier geht es darum, eine Vorgabe des Infektionsschutzgesetzes zu erfüllen." Das habe nichts damit zu tun, ob das Problem Quarantäne-Bruch groß oder klein sei. "In den meisten Fällen sind die Betroffenen einsichtig, sie begehen die Verstöße nicht absichtlich", sagte er.

Geschlossene Quarantäne-Einrichtung als letztes Mittel

Laut Landkreistag seien es "immer wieder aus einzelnen Kreise einzelne Personen, die den Behörden viel Arbeit machen und eine Gefährdung für andere darstellen". Die Entscheidung, ob so jemand die Quarantäne in der geschlossenen Einrichtung verbringen muss, liege beim Gesundheitsamt, bedürfe aber einer gerichtlichen Anordnung.

Das solle jedoch das letzte Mittel sein, "also wenn die betroffene Person sich erkennbar weigert, sich an Auflagen zu halten, solche Verstöße nachgewiesen sind und auch eine sogenannte 'Gefährderansprache', gegebenenfalls im Beisein der Polizei, ebenfalls ohne Erfolg bleibt", so Schulz.

Der Kreis Segeberg betreibe die Einrichtung für alle Kreise und Städte. 30 ehemalige Polizeivollzugs- und Justizvollzugsbeamte als Freiwillige übernehmen den Schichtbetrieb auf Honorarbasis. Martin Kruse wies darauf hin, dass es sich nicht um eine Haft handele, sondern um die Durchbrechung von Infektionsketten.

Tatsächlich müssen die Insassen ihre Zeit in Moltsfelde jedoch allein in ihren Zimmern verbringen. "Gegenstände, die unmittelbar oder mittelbar einem Entweichen dienen können", werden ihnen abgenommen, heißt es im Infektionsschutzgesetz.