Geplanter Wegfall des Werbeverbots: Das sagen Frauenärzte in SH

Kiel

Eigentlich wollte er Orthopäde werden. Doch während seiner Ausbildung zum Arzt entdeckte Wolf-Dieter Arp, heute 62: „Es gibt keine schöneren Erlebnisse als Geburten.“ Arp arbeitet seit 1993 als niedergelassener Frauenarzt in Kiel. Er habe den Beruf gewählt, weil er dabei unterstützen könne, dass Leben geschenkt wird. Und doch unterstützt er jede Frau in ihrer eigenen Entscheidung für oder gegen ein ungeborenes Baby. Seine Praxis ist eine von drei freiwillig bei der Bundesärztekammer gemeldeten Frauenarztpraxen in Kiel, welche Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Nur Arp erklärt sich auf Anfrage bereit, über seine persönliche Haltung zur geplanten Abschaffung des Paragrafen 219a des Strafgesetzbuchs zu sprechen.

Das Thema ist heikel und hoch umstritten: Frauen und Mädchen, die ungewollt schwanger geworden sind, sollen bald einfacher herausfinden können, welche Frauenarztpraxis in ihrer Nähe, Abtreibungen vornimmt – und wie. So will es Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Paragraf 219a sieht bislang eine Strafe für Ärzte vor, welche über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Buschmann will ihn zügig streichen.

Kieler Frauenarzt findet klare Worte zum Schwangerschaftsabbruch

Klare Worte findet Frauenarzt Wolf-Dieter Arp: „Es wird Zeit, dass der Paragraf abgeschafft wird.“ Pro Jahr begleitet er nach eigenen Angaben etwa 80 ungewollt schwangere Patientinnen auf dem Weg bis zum Schwangerschaftsabbruch. Über die Beratungsstellen kommen laut Arp auch Patientinnen aus den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön und Ostholstein, sogar bis hoch nach Flensburg zu ihm.

Auch wenn sich die Zahlen in Schleswig-Holstein seit Jahren auf einem Niveau zwischen 2900 und 3300 (Statistisches Bundesamt) pro Jahr bewegen – aufs Quartal bezogen, sagt Mediziner Arp, seien die Zahlen in seiner Praxis während der Corona-Pandemie sogar leicht gestiegen.

Dr. Wolf-Dieter Arp ist niedergelassener Gynäkologe in Kiel – und einer von dreien in der Landeshauptstadt, welche bei der Ärztekammer freiwillig als Mediziner eingetragen sind, die in ihren Praxen Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Quelle: Arp/hfr

Am Tag des Gesprächs hat der Gynäkologe zwei Frauen zum Abbruch einer Schwangerschaft verholfen. Er betont: „Die meisten kommen relativ früh, in der fünften bis siebten Woche nach Ausbleiben der Regel. Bisher habe ich nicht eine Patientin erlebt, die gesagt hat, „machen Sie das Baby mal weg, das kann ich jetzt nicht gebrauchen“.“ Die Schwangeren hätten Gewissenskonflikte: „Die Frauen machen es sich nicht leicht. Sie müssen sich mir gegenüber aber nicht rechtfertigen.“

Oft lägen soziale Gründe für die die Entscheidung gegen ein Kind vor. Finanzielle Sorgen etwa. Oder weil Schwangerschaften zu schnell nacheinander eingetreten seien. Arp hält das Recht der Frauen, sich innerhalb der gesetzlichen Frist von zwölf Wochen ohne Einfluss und Druck von außen für oder gegen das Austragen eines Babys zu entscheiden, für richtig und notwendig. Auch deshalb sei der Paragraf 219a nicht mehr zeitgemäß. „Ich darf zurzeit auf meiner Homepage nicht schreiben, welche Methode ich anwende – medikamentös mit Hilfe von Tabletten oder operativ. Für mich ist aber wichtig, dass Betroffene wissen können, welche Wege es gibt.“

Langer Streit über den Paragrafen 219a

Umstritten ist Paragraf 219a schon lange. Doch sind Informationen über Abtreibungsmöglichkeiten nüchterne Fakten, oder ist dies schon Werbung? Auch an dieser Frage entzünden sich die Debatten. Für die Neumünsteraner Frauenärztin Svenja Thiele ist die Antwort eindeutig: „Ich verstehe es nicht als Werbung. Es wird keine Frau diesen Schritt gehen, weil sie auf der Homepage gesehen hat – in unserer Praxis machen wir das.“ Sie kenne Frauenärzte, welche bewusst keine Schwangerschaftsabbrüche vornähmen. Aber auch die sagten demnach übereinstimmend, dass es möglich sein müsse, dass betroffene Frauen Ansprechpartner finden. Und das sei zurzeit kompliziert. „Wir erleben es öfter, dass Frauen anrufen, die nach dem Telefonbuch alle Praxen abtelefonieren.“ Der Weg über die Liste der Ärztekammer sei den allermeisten Frauen nicht bekannt, so Thiele.

Pro Familia und Awo unterstützen neuen Gesetzesentwurf

Der Pro Familia Landesverband Schleswig-Holstein befürwortet den Gesetzentwurf. Damit werde ein, wie Justizminister Buschmann sagt, „unhaltbarer Rechtszustand“ beendet, sagt Geschäftsführer Thorsten Prümm.

Auch die Awo in Schleswig-Holstein begrüßt das Vorhaben: „Die Abschaffung des Paragrafen ist lang überfällig. Ungewollt Schwangere haben ein Recht auf Beratung, sachliche Informationen und psychosoziale Betreuung“, so Vorstandschef Michael Selck.

Sowohl Awo als auch Pro Familia bieten ungewollt Schwangeren im Land die für eine straffreie Abtreibung notwendigen Beratungsgespräche an. Beide setzen sich für eine außerstrafrechtliche Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen ein.

Abtreibung: So ist die juristische Lage In Deutschland gilt ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich als rechtswidrig. Allerdings ist er unter bestimmten Voraussetzungen nicht strafbar: Innerhalb der ersten zwölf Wochen ihrer Schwangerschaft darf sich eine Frau zu einer Abtreibung entscheiden – wenn sie sich zuvor nachgewiesenermaßen beraten lassen hat. Auch im Anschluss bleibt ein Abbruch dann ohne juristische Folgen, wenn die Frau in Lebensgefahr schwebt oder ihr schwerwiegende körperliche oder seelische Probleme drohen.

Karin Prien (CDU) positioniert sich als Gegnerin des Vorhabens

Dass die geplante Gesetzesänderung auch Gegner auf den Plan ruft, überrascht nicht. Auf Twitter unterstellt die schleswig-holsteinische CDU-Politikerin Karin Prien der Ampel-Koalition in Berlin einen zu laxen Umgang mit ungeborenem Leben. Auch Vertreter kirchlicher Organisationen warnen vor der Abschaffung von Paragraf 219a.