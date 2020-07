Schleswig

Eine Frau wollte mit ihrem Wohnmobil mehrere Tage in Sankt Peter-Ording verbringen. Da die dort vorhandenen Stellplätze, die über Nacht zum Abstellen von Wohnmobilen freigegeben sind, belegt waren, stellte die Frau das Wohnmobil auf einem öffentlichen Parkplatz für Pkw ab und übernachtete dort.

Bei einer morgendlichen Kontrolle fiel das auf. Die Frau bekam einen Bußgeldbescheid. Das Amtsgericht Husum verurteilte sie wegen Verstoßes gegen Paragraf 37 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz zu einer Geldbuße von 100 Euro. Denn danach ist Camping nur auf dafür zugelassenen Plätzen gestattet - und dazu zählt ein normaler Pkw-Parkplatz (wie der am Strandweg in Sankt Peter-Ording) nicht.

Grundsätzliche Bedeutung: Wer hat Gesetzgebungskompetenz?

Auf einem öffentlichen Parkplatz ist wildes Campen nach dem Landesnaturschutzgesetz ebenso verboten wie in Wald und Flur. Dagegen legte die Frau Rechtsbeschwerde ein. Das ist normalerweise erst ab 250 Euro Bußgeld möglich. Doch in diesem Fall ging es um eine grundsätzliche Frage. So landete das Verfahren beim Oberlandesgericht ( OLG) in Schleswig.

Dort argumentierte die Frau: Das Abstellen von Wohnmobilen unterliege dem Straßenverkehrsrecht und sei vom Bundesgesetzgeber abschließend geregelt worden. Deshalb habe der Landesgesetzgeber gar keine Gesetzgebungskompetenz. Der angegebene Paragraf 37 im Landesnaturschutzgesetz sei verfassungswidrig.

Wohnen auf öffentlichen Parkplatz ist nicht erlaubt

Der 1. Senat für Bußgeldsachen am OLG sah das anders. "Das Aufstellen und Benutzen eines Wohnmobils zu Wohnzwecken auf einem öffentlichen Parkplatz verstößt gegen Paragraf 37 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz der Natur und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar", erklärt Frauke Holmer, Richterin am Oberlandesgericht in Schleswig. Die Rechtsbeschwerde der Frau sei deshalb unbegründet.

Zwar darf man auf einem öffentlichen Parkplatz eine Nacht verbringen - aber nur, wenn diese Pause notwendig ist, um wieder für fahrtüchtig zu werden und weiter zum Ziel fahren zu können.

In diesem Fall handelte es sich jedoch aber nicht um eine Unterbrechung der Fahrt zum Zielort. Vielmehr hatte die Frau ihr Ziel, Sankt Peter-Ording, bereits erreicht.

Übernachten im Wohnmobil auf Parkplatz war eine Ordnungswidrigkeit

Die Übernachtung war die erste von mehreren geplanten Urlaubstagen. Es ging also um eine Wohnnutzung des Wohnmobils auf dem Parkplatz. Dieses Verhalten ist nach Meinung des Gerichts nicht mehr vom straßenrechtlichen Gemeingebrauch gedeckt, sondern stellt eine unzulässige Sondernutzung damit eine Ordnungswidrigkeit dar.

Die Bußgeldvorschrift ist, so die Richter, auch verfassungsgemäß. Denn in den bundesgesetzlichen Regelungen zum Straßenverkehr gehe es um das Parken von Fahrzeugen - im Paragraf 37 des Landesnaturschutzgesetzes aber um etwas anderes: "Die Vorschrift verbietet nicht das Abstellen als solches im Rahmen des ruhenden Verkehrs, sondern vielmehr das Aufstellen und gleichzeitige Benutzen zu Wohnzwecken", erklärt Holmer.

