Das lange Warten auf ein Urteil

Kiel

Die Dauer von Gerichtsverfahren hat in den vergangenen zehn Jahren in Schleswig-Holstein um knapp 22 Prozent zugenommen. Seit 2015 bewegt sich die Durchschnittsdauer nach Angaben des Justizministeriums weitgehend konstant auf gleichem Niveau. Dabei sind die Längen je nach Verfahren und Gericht allerdings sehr unterschiedlich.

Beispiel Berufungen in Zivilprozessen beim Oberlandesgericht: Dort haben die Eingänge von 2013 bis 2018 leicht auf 1543 zugenommen. Die Verfahrensdauer ist aber von 9 auf 7,5 Monate gesunken. Anders bei den Hauptsacheverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht: In der 1. Instanz erging eine Entscheidung nach gut 23 Monaten.

Sozialgerichte: Viele Verfahren , lange Dauer

Bei den Sozialgerichten waren die Hauptverfahren nach 21 Monaten erledigt, beim Landessozialgericht nach 24 Monaten. Die hohe Zahl an Eingängen wurde von Sozialgerichten in den letzten Jahren immer wieder diskutiert. Vor allem muss berücksichtigt werden, dass alle Zeitangaben Durchschnittswerte sind. Im Einzelfall dauern die Verfahren also erheblich länger.

Das bestätigt auch Dr. Jürgen Krüger, Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer Schleswig-Holstein. „Die Verfahren dauern heute oft erheblich länger. Öffentlich wird das besonders häufig in Strafsachen moniert, gilt aber auch für Familien- oder Bausachen. Eine überlange Dauer in Strafverfahren wirkt sich immer zugunsten der Betroffenen aus“, sagt Dr. Jürgen Krüger, selbst Rechtsanwalt und Notar in Flensburg.

Lange Verfahren begünstigen die Betroffenen

Lange Verfahrensdauern in Strafsachen können auch Deals begünstigen. Manchmal können Fristen nicht mehr eingehalten werden, Angeklagte müssen aus der Untersuchungshaft entlassen werden.

Doch lange Verfahrensdauern seien nicht per se negativ, betont Oliver Breuer, Sprecher des Justizministeriums. "Oft ist der Grund hierfür der Abbau von Altbeständen, was positiv zu bewerten ist." dennoch ist man in der Justiz und bei der Rechtsanwaltskammer nicht zufrieden mit der Situation.

Deutlich mehr Kapitaldelikte

Beispiel Landgericht Kiel. Dort mussten 2016 neun Kapitaldelikte wie Totschlag, versuchter Mord oder Mord verhandelt werden. 2017 waren es bereits 14 Anklagen und 2018 sogar 20. Das Landgericht richtete eine Hilfsstrafkammer ein, um das Aufkommen bewältigen zu können.

Die Zahl der Zivilverfahren ist an dem Gericht mit rund 3500 Fällen zwar relativ konstant, doch die Verfahren werden zunehmend komplexer und umfangreicher. Oftmals müssen sich Richter und Staatsanwälte in technische Abläufe und Spezialgebiete einarbeiten – wie bei den Verfahren zum VW-Dieselskandal, aber auch, wenn das Internet eine Rolle spielt. Bei Wirtschaftsstrafsachen dauern allein die Ermittlungen oft Jahre.

Zu wenig Personal in Geschäftsstellen

Zudem würden der Gesetzgeber, die Bundes- und EU-Gerichte die Anforderungen immer höher schrauben. „Hierfür steht das erforderliche Personal nicht zur Verfügung“, erklärt Dr. Christine Schmehl, Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen Richterbundes. Und dann ist da auch noch die Digitalisierung: Die Anwälte schicken vermehrt ihre Schriftsätze digital, doch in den Gerichten gibt es noch keine elektronischen Akten. Also müssen die Schriftsätze ausgedruckt und in die Papierakte eingeordnet werden.

Doch gerade für solche vorbereitende Arbeit gibt es zu wenig Personal: Neben Richtern und Staatsanwälten würden vor allem Mitarbeiter in den Geschäftsstellen fehlen, sagt Schmehl. Auch für Ulrich Fieber vom Sprecherrat der Neuen Richtervereinigung Schleswig-Holstein liegt „vor allem im Bereich der Serviceeinheiten – weniger im richterlichen Bereich – die eigentliche Achilles-Ferse der Justiz“.

60 neue Stellen angekündigt

Im Justizministerium verweist der Sprecher darauf, dass 2018 und 2019 allein in den Service-Einheiten 19 zusätzliche Stellen plus sechs an anderen Stellen eingerichtet worden sind. Bis 2021 sollen 30 weitere Stellen folgen. Bei Richtern seien seit 2018 bereits 16 neue Stellen, bei Staatsanwälten elf geschaffen worden. Bis 2021 sollen auch dort weitere 30 Stellen besetzt werden.

„Erosion des Rechtsstaats“: Mittwoch, 27. November, 18 Uhr, Kieler Landtag, mit Prof. Reinhard Gaier (Bundesverfassungsrichter a.D.), Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Bundesjustizministerin a. D.), Sabine Sütterlin-Waack (Landesjustizministerin) und Ulrich Wessels (Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer). Der Eintritt ist frei (Ausweis notwendig).

