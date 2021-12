Kiel

Sechs junge Designerinnen der Muthesius Kunsthochschule aus Kiel haben exklusiv für die Kieler Nachrichten Geschenkpapier entworfen. Laura Stanges Entwurf hat gewonnen – aber auch die anderen Studentinnen haben phantastische Beweise ihres Könnens geliefert.

Hier stellen wir die Designerinnen sowie ihre Entwürfe vor, inklusive Download für alle, die zu Hause schnell noch ein einzigartiges Geschenkpapier ausdrucken möchten.

Ekaterina Krasilnikova: Spiel mit Buchstaben

Ekaterina Krasilnikova hat diesen Entwurf eingereicht. Quelle: KN

Die 22-jährige aus Moskau ist erst seit zweieinhalb Jahren in Deutschland. „Ich habe schon in Moskau mit dem Design angefangen und wollte einfach etwas Neues und die Welt kennenlernen“, sagt sie. An der Muthesius studiert sie im 5. Semester Kommunikationsdesign.

„Ich beschäftige mich sonst immer mit dem Illustrieren. Typografie ist für mich ein bisschen neu“, erklärt Ekaterina. „Deswegen wollte ich ein bisschen mit den Buchstaben von ,Kiel, 24. Dezember’ spielen.“

Instagram: @krasilnikova_diekatya

Ekaterina Krasilnikova: Geschenkpapier-Entwürfe in verschiedenen Farben zum Download

.

Alexandra Knurowski: Wie Kiel uns verbindet

Collage Alexandra Quelle: KN

In Hamburg geboren und aufgewachsen, fühlt sich Alexandra Knurowski in Kiel vor allem am Hafen heimisch. „Von dort stammt auch die Inspiration für meinen Entwurf“, sagt die 22-Jährige, die im 7. Semester Kommunikationsdesign studiert. „Die Knoten symbolisieren für mich nicht nur Kiel, sondern auch, wie Weihnachten uns alle verbindet.“

Instagram: @a.knurowski

Alexandra Knurowski: Geschenkpapier-Entwurf zum Download

.

Leonie Bialek: Weihnachten trifft Maritimes

Von Leonie Bialek stammt dieser Entwurf. Quelle: KN

Klang und Musik inspirieren Leonie Bialek bei ihren Entwürfen. Die 25-Jährige studiert im 5. Semester Kommunikationsdesign und hat einen besonderen Mix für ihr Geschenkpapier gewählt: „In meinem Entwurf vereinen sich weihnachtliche mit maritimen Mustern.“

Instagram: @Lio_Pam

Leonie Bialek: Geschenkpapier-Entwurf zum Download

.

Kaja Wilhelm: Wenn Buchstaben zu Flächen werden

Kaja Wilhelm hat dieses Geschenkpapier eingereicht. Quelle: KN

„Mein Geschenkpapier ist eine typografische Umsetzung von ‘Merry X–Mas’“, erklärt Kaja Wilhelm. Durch die verzerrten Buchstaben des verkürzten englischen Weihnachtswunsches entstehen abstrakte Flächen, die dem eingepackten Geschenk eine besondere Anmutung geben.

Die 22-Jährige studiert im 6. Semester Kommunikationsdesign und mag an diesem Fach besonders die Vielfalt. „Mich reizt die Freiheit in der Umsetzung von Projekten, der Austausch mit Kommilitonen, das gegenseitige Inspirieren und gemeinsame Kreieren.“

Instagram: @kaja.wi

Katja Wilhelm: Geschenkpapier-Entwurf zum Download

.

Karla Rosenplänter: Die Botschaft hinter dem Muster

So sieht das Geschenkpapier von Karla Rosenplänter aus. Quelle: KN

„Die Ornamente auf meinem Geschenkpapierbogen bestehen ausschließlich aus Buchstaben, liest man sie von oben links nach unten rechts, so ergeben sie ,Frohe Weihnachten’.“ Karla Rosenplänter studiert im 2. Master-Semester Typographie und ist fasziniert davon, was Schrift alles kann und wie vielfältig sie einsetzbar ist.

„Sie kann nicht nur zu lesbaren Texten zusammengesetzt werden, sondern auch sehr dekorativ sein“, sagt die 23-Jährige.

Karla Rosenplänter: Geschenkpapier-Entwurf zum Download

.

Clara Engel: Inspiration aus der Natur

Clara Engel hat ein Geschenkpapier für die Kieler Nachrichten entworfen. Quelle: KN

Clara Engel bekommt viele ihrer Ideen aus ihrer Umgebung – häufig hat sie nach Ausflügen oder Reisen viele neue Einfälle. Auch für ihren Geschenkpapier-Entwurf hat sich die Eckernförderin von der Natur inspirieren lassen. „Ich habe einen Winterwald illustriert, der sehr zeitlos ist und in verschiedenen Farbkombinationen funktionieren kann. Die Bäume überlappen sich, wodurch sich wiederum neue Farbmischungen ergeben.“

Am Kommunikationsdesign, das sie im 4. Semester studiert, mag die 31-Jährige zum einen die Tätigkeit des Zeichnens und zum anderen die Herausforderung, Dinge immer wieder zu überdenken und in eine neue Form zu bringen.

Web: www.claraengel.de Instagram: @claraengel.art

Clara Engel: Geschenkpapier-Entwürfe zum Download

.

KN-Geschenkpapier: Gewinner-Design von Laura Stange in den KN und als Download

Der Siegerentwurf stammt von Laura Stange – das Geschenkpapier liegt den Kieler Nachrichten am 21. Dezember 2021 bei. Quelle: KN

Der Sieger-Entwurf von Laura Stange liegt den Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung ausgedruckt am 21. Dezember 2021 bei.

Sie können das Geschenkpapier einfach herausnehmen und Ihr Weihnachtsgeschenk damit einpacken. Wenn Sie wollen, können Sie von dem verpackten Geschenk ein Foto schicken. Wir stellen es dann zu einer Fotostrecke.

Wenn Sie die Kieler Nachrichten nicht zur Hand haben – hier können Sie sich das Gewinner-Design herunterladen und ausdrucken: