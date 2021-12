Kiel

Wir wollen Ihre wunderbar verpackten Weihnachtsgeschenke sehen! Aber nicht in irgendeinem Geschenkpapier, sondern in dem exklusiv von Studierenden der Muthesius Kunsthochschule Kiel entworfenen Papier. Ihre Bilder können Sie am Ende des Artikels hochladen – wir stellen es dann zu einer Bildergalerie.

Studentinnen der Muthesius Kunsthochschule Kiel (Fachbereich Kommunikationsdesign) haben im Auftrag der Kieler Nachrichten Geschenkpapier entworfen. Das Siegerdesign liegt am Dienstag, 21. Dezember 2021, als Doppelseite gedruckt der Print-Ausgabe den Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung bei. Nehmen Sie es einfach heraus – und packen damit Ihre Weihnachtsgeschenke ein.

Geschenk verpacken, fotografieren und das Bild auf KN-online hochladen

Das Siegerdesign sowie alle anderen Entwürfe stellen wir Ihnen auf KN-online zum Download zur Verfügung. So können Sie sich das Geschenkpapier Ihrer Wahl zu Hause einfach ausdrucken, um kleine Schätze für das Weihnachtsfest zu verpacken.

Natürlich wollen wir sehen, was aus dem KN-Geschenkpapier geworden ist: Laden Sie hier die Fotos von Ihren verpackten Weihnachtsgeschenken hoch! Die eingereichten Fotos zeigen wir Ihnen in einer Bildergalerie im Artikel.

Viel Spaß beim Mitmachen!