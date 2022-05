Flintbek

„Liebe Freunde, es hat lange gedauert, aber endlich haben wir ein Fischrestaurant in Schleswig-Holstein gefunden, in dem sie die Garnelen auf den Punkt zubereiten und auch das Thunfischsteak so roh belassen, wie es sich sonst keiner traut. Ganz zu schweigen von den tollen Produktqualitäten – und dem Panoramablick auf den Supermarkt-Parkplatz.“

Fisch essen gehen in Flintbek – eine besondere Empfehlung

So etwa würde eine Urlaubskarte beginnen, die die Eindrücke eines Besuchs bei den Flintbeker Geschmaxpiraten zusammenfasst. Wegen des besagten Ausblicks und der Tatsache, dass dieses Lokal tatsächlich ein Nebenabteil des Flintbeker Edeka-Marktes Hauschildt ist, wäre ich von allein nicht auf die Idee gekommen, hier einzukehren. Andererseits sind Locations, die von versierten Gastronomen empfohlen werden, immer einen Besuch wert.

Das Bistro Geschmaxpiraten in Flintbek: Wer würde denken, dass sich hier eines der besten Fischrestaurants im Norden versteckt? Quelle: Frank Peter

In diesem Fall war es das Betreiberpaar des Bordesholmer Restaurants Emma’s Lieblingsplatz, das auf meine Frage nach eigenen Lieblingsplätzen sofort die Geschmaxpiraten ins Spiel brachte.

Geschmaxpiraten gab es zuerst in Rendsburg beim Hauschildt-Edeka

Und so fahre ich an einem Donnerstagabend die Flintbeker Dorfstraße entlang und nähere mich der Empfehlung, hinter der ein besonderes Konzept steht. Erdacht hat es der aus Neumünster stammende Koch Jan Bracker, der es nach Jahren in der Sternegastronomie vor zehn Jahren erstmals in Rendsburg umsetzte. Auch dort bietet in Bahnhofsnähe ein Hauschildt-Edeka das Gehäuse für die Geschmaxpiraten, die man als kleines Bistro mit großer Fischtheke beschreiben könnte.

Statt von den für solche Kontexte typischen Klassikern wie Schnitzel, Currywurst und Co. annonciert die Tafel eine avancierte Fisch- und Fleischküche, die am Rande sogar noch die Vegetarier bedenkt.

In Rendsburg hat Jan Bracker die Erfahrung gemacht, dass das Publikum dieses Angebot dankbar annimmt, und sich eine treue Fanbase aufgebaut.

Auch in der 2018 eröffneten Flintbeker Dependance gibt es viele Stammkunden. Was macht es reizvoller, Garnelen mit Aioli (7 Euro) mitten im Landesinneren zu genießen, wenn man dies doch auch mit Meerblick tun könnte? Antwort: die Tatsache, dass man sie dabei wohl nur in Ausnahmefällen in der Frische und Qualität bekommen würde wie in Flintbek.

Was hat man als Seafood-Fan in seinem Leben schon auf zu weichen oder zu harten Garnelen herumgekaut! Was hatte man schon mit den Überdosen an Knoblauch zu kämpfen, die das sie flankierende Aioli in der Regel auszeichnen! Hier gibt es beides in optimalen Versionen, noch dazu originell eingebettet in etwas Antipasti-Gemüse und Melonensalat.

Optimierte Vorspeise: Garnelen mit Aioli und Baguette. Quelle: Frank Peter

Zu diesem Eindruck passt die Frage, die mir Koch Kadir Öncü stellt, als ich sodann das Thunfischfilet mit Scallops, zweierlei gebratenem Spargel, Kirschtomaten und Röstkartoffeln (20 Euro) bestelle: „Darf der Thunfisch so sein, wie er sein soll?“ Im Klartext heißt das, dass ein korrekt gebratenes Thunfischfilet in seinem Inneren natürlich zugleich einen Sushi-Kern verbirgt.

Nicht nur Fisch schmeckt bei den Geschmaxpiraten in Flintbek

Bei den Geschmaxpiraten verfügt dazu auch der Spargel über einen schönen Biss. Zu den Kirschtomaten gesellt sich überdies ein fein abgeschmecktes Zweierlei von Apfel und Roter Bete. Für so ein Gericht würde ich nicht nur nach Flintbek, sondern sogar nach Hamburg fahren.

Außen gar, innen Sushi: Thunfischfilet mit Scallops, zweierlei Spargel, Kirschtomaten und Röstkartoffeln. Quelle: Frank Peter

Die unmittelbare Nähe zum Warenangebot des Hauschildt-Markts ermöglicht es den Piraten auch jenseits der Fischküche zu punkten, etwa mit einem hervorragenden Mittagstisch. Die Spargelsuppe (4 Euro), die ich zum Auftakt meines zweiten Besuchs bestelle, überzeugt nicht nur durch die feine Einbindung von Bärlauch, sondern überdies durch einige Spargelstücke, die in der insgesamt cremigen Suppe für schöne Texturen sorgen.

Der Hauptgang, Hühnerbrust in Zitronenpfeffer mit Melonen-Gurken-Salat, Mango-Bulgur und Curry-Dip, kann vom Niveau her problemlos mit dem Angebot von Kiels bestem Mittagsrestaurant Budenzauber Deli konkurrieren und dürfte durch den Preis von nur 8,50 Euro wohl der Mittagstisch mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in der Region sein.

Die Desserts werden bei den Geschmaxpiraten im Weckglas serviert. Quelle: Frank Peter

Und die Desserts bei den Geschmaxpiraten kosten lediglich 2,50 Euro und werden in kleinen Weckgläsern serviert. Ob Rote Grütze mit Vanille-Mohn-Sauce oder Espresso-Karamell-Pana-cotta: Auch sie verfügen über das erstaunliche Qualitäts- und Kreativitätsplus, das das Bistro zu einer in jeder Hinsicht erstaunlichen Adresse macht.

So schneiden die Geschmaxpiraten im KN-Restaurant-Test ab

Fazit: Im ungewöhnlichen Rahmen eines Supermarkts verbirgt sich in Flintbek eines der besten Fischrestaurants der Region. Mit ihrer kreativen Produktküche bieten die Geschmaxpiraten viele Gründe, das kleine Bistro zu entern – und über den Blick auf den Teller den auf den Parkplatz zu vergessen.

Geschmaxpiraten im Edeka Hauschildt, Dorfstraße 14, 24220 Flintbek, Tel. 04347/ 7339009, www.geschmaxpiraten.de

Öffnungszeiten: Bistro montags bis sonnabends 11-14 Uhr und mittwochs bis freitags 17-20 Uhr, Fischtheke montags bis sonnabends 7-20 Uhr.