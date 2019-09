Kiel.

Im April hatte Holleck den DPolG-Landesvorstand Torsten Gronau und seine beiden Stellvertreter Nommensen und Frank Hesse zum Gespräch gebeten. Die Einladung sei damals relativ kurzfristig per Outlook-Kalender gekommen, so die Gewerkschafter. Betreff: Aktuelle Themen mit Polizeibezug in der medialen Betrachtung.

"Es lagen böse Schwingungen in der Luft"

Schon beim Eintreffen sei zu spüren gewesen, dass „böse Schwingungen in der Luft lagen“, erinnert sich Hesse. Auf dem Tisch waren Zeitungsausschnitte mit farbig markierten Passagen ausgebreitet, in denen sich die DPolG und vor allem deren Pressesprecher Nommensen besonders kritisch geäußert hatte, so beschreiben es die Gewerkschafter. Statt wie angekündigt nur auf Holleck und Landespolizeidirektor Michael Wilksen zu treffen, sei auch Thomas Bauchrowitz, der Chef des Landeskriminalamts ( LKA), dabei gewesen.

Kritik an Äußerungen zur Rocker-Affäre

Im Wesentlichen sei es um Äußerungen zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) in der Rocker-Affäre gegangen. So hatte die DPolG beispielsweise die zunächst von Holleck eingeschränkte Aussagegenehmigung für die Kronzeugen öffentlich scharf kritisiert.

Es dränge sich der Verdacht auf, „dass sich das in den vergangenen Jahren zu beobachtende Vertuschen und Verschleiern von Vorwürfen gegen die Führung der Landespolizei weiter fortsetzt“, hatte Nommensen KN-online gesagt. Verärgert war die Polizeispitze auch über ein TV-Interview am Rande des PUA, in dem Nommensen eine klare Wertung abgegeben hatte: Schon die erste Kronzeugenvernehmung habe die Kernvorwürfe der Affäre bestätigt.

"Sie sagten, dass wir besser aufpassen sollen"

Die Polizeiführung habe Nommensen dazu bewegen wollen, weniger mit der Presse zu sprechen und in anderer Art und Weise, so Gronau. „Sie hatten das Interesse, uns einzuschüchtern.“ Die Gewerkschafter seien aufgefordert worden, erst einmal abzuwarten, bis die Ergebnisse der PUA-Befragungen vorliegen, bevor sie vorschnell Bewertungen abgeben. „Wir hätten rote Linien überschritten. Sie sagten, dass wir besser aufpassen sollen, wie wir formulieren“, so Gronau. Andernfalls könne das sowohl presse- als auch strafrechtliche Konsequenzen haben.

Die Polizeispitze habe Tatbestände wie falsche Verdächtigung und Verleumdung in den Raum geworfen und wahllos Paragrafen aufgezählt. Zwei Stunden habe das Gespräch gedauert, das die Gewerkschafter als sehr kontrovers und voller hitziger Wortgefechte wahrnahmen. Bauchrowitz und Holleck hätten das Wort geführt, Wilksen habe meistens nur geschwiegen.

Gewerkschaft informierte Mitglieder über das Gespräch

Das DPolG-Trio gab den Gesprächsverlauf per Mail an ihre Mitglieder weiter, in der Gewerkschafts-Zeitschrift „Polizeispiegel“ kommentierte Nommensen dann: „Während es seit Jahrzehnten gültige Rechtslage von verfassungsrechtlicher Bedeutung wie auch gesellschaftlicher Konsens ist, dass Gewerkschaften sich offen und kritisch äußern dürfen, und das ausdrücklich auch der Presse gegenüber, scheint diese Erkenntnis bei manchem in der neuen Führung noch nicht wirklich durchgedrungen zu sein.“ Es sei zu dem „wohl einmaligen Vorgang des Aufbaus einer presse- wie strafrechtlichen Drohkulisse“ durch die Führung der Landespolizei gekommen.

Innenministerium nahm Gespräch anders wahr

„Abwegig“ nennt ein Sprecher des Innenministeriums die Vorwürfe. Kritische Meinungsäußerungen seien von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das Gespräch sei mit dem Ziel geführt worden, „zu aktuellen Themen in einen Dialog zu treten und Missverständnisse auszuräumen“, zitiert er einen Eintrag der Polizeiführung im Intranet der Polizei.

Es sei unter anderem um das Zitat eines DPolG-Vorstandsmitglieds gegangen, der auf der Gewerkschafts-Webseite schrieb: „Wenn hochrangige LKA-Ermittler aus dem Bereich Organisierte Kriminalität mutmaßlich engste Kontakte und Verbindungen zu einer Rocker-Gruppierung pflegen, steht zudem der Verdacht der Korruption klar im Raume.“ Der Gewerkschafter habe im Gespräch erklärt, „dass er für diese Anschuldigung keinerlei Belege vorweisen könne“.

Der DPolG-Chef wertet das Gespräch ganz anders. Die enge Beziehung zwischen dem „leitenden Staatsanwalt und Holleck“ sind für Gronau zumindest Indiz dafür, dass man „das, was man uns da angedroht hat, nun in die Tat hat umsetzen lassen“.

