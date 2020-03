Der Verfassungsschutz des Landes beginnt in der kommenden Woche mit der Überprüfung von rund 7000 Jägern. Hintergrund ist ein verschärftes Waffenrecht nach dem rechtsextremistischen Terrorangriff von Halle. In den Reihen der Jäger und Sportschützen in SH, die ebenfalls betroffen sind, ist das Gesetz heftig umstritten.