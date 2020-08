Kiel/Kirchbarkau

Bei der Wohnungsdurchsuchung in Kirchbarkau fanden Beamte der Polizeistation Preetz zufällig Gegenstände, die in Zusammenhang mit einer Fahrkartenautomatensprengung in der jüngsten Vergangenheit in Schleswig-Holstein stehen könnten. Unter anderem wurden größere Mengen Münzgeld gefunden, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch mit.

Ermittler des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein, das in diesen Fällen zuständig ist, unterstützten daraufhin die Polizisten aus Preetz. Gefundene Gegenstände wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Bereits 20 Fahrkartensprengungen in diesem Jahr

Um welche Sprengung und es sich handelt und was dem Mann ursprünglich vorgeworfen wurde, teilte das Landeskriminalamt nicht mit.

In Schleswig-Holstein wurden in diesem Jahr bereits 20 Fahrkartenautomaten mittels illegaler Pyrotechnik aufgesprengt, während es im gesamten Jahr 2019 insgesamt sieben waren.

