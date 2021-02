Kiel

Während in Dänemark die Grundschüler am Montag in den Präsenzunterricht zurückgekehrt sind, ist hierzulande die Debatte über die Schulöffnungen voll im Gange.

Und Bildungsministerin Karin Prien (CDU) heizte sie auf Twitter noch zusätzlich an. „Gesundheit steht ganz klar vor Bildung, ist zu Ende gedacht ein rigider Satz, den ich nicht teile“, schrieb sie. Eine Aussage, die für Empörung sorgte und die SPD dazu veranlasste, erneut Priens Rücktritt zu fordern.

Anzeige

Seit Mitte Dezember sind die Schulen dicht, mit Ausnahme von Notbetreuung und Lehre für Abschlussklassen. Eigentlich wollte Prien nur demonstrieren, dass das Meinungsbild zur Rückkehr in die Klassen divers ist. „Dilemma-Entscheidungen“ zu Schulöffnungen müssten deshalb abgewogen werden.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tweet von Prien erzürnt Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein

Als Beispiele postete sie Tweets aus den verschiedenen Lagern: Der eine sprach sich für eine Rückkehr aller Schüler in den Unterricht aus, der andere für keine Lockerung vor einer Inzidenz unter dem Wert 10.

Doch daraufhin musste sich Prien nicht nur die Frage gefallen lassen, ob sich trotz auseinanderdriftender Meinungen die Politik nicht an Zahlen und Fakten halten müsse. „Die Fakten ersetzen die Abwägung leider nicht“, konterte Prien. Sie zettelte auch eine Diskussion an, in der Gesundheit und Bildung gegeneinander ausgespielt wurden.

Wiederholt sei damit der Ministerin in der Krise die Kommunikation entglitten, kritisiert die SPD. „Was es jetzt braucht, ist ein Neustart in der Bildungspolitik. Personell und inhaltlich“, so SPD-Bildungsexperte Martin Habersaat.

Die Liste von Priens Fehltritten sei lang – vom Umgang mit Lehrern mit Vorerkrankungen bis zur Informationspolitik beim Unterricht für Abschlussklassen. Die Union hat wenig Verständnis für die erneute Attacke auf ihre Ministerin. Die SPD treibe eine alte Sau durchs Dorf, sagte Tobias von der Heide.

Neuer Leitfaden des Bundes zum Pandemie-Schulbetrieb

Um Maßnahmen an Schulen mit Fakten zu untermauern, hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Montag einen Leitfaden von 36 Fachgesellschaften vorgestellt. Sie bestätigten auf breiter wissenschaftlicher Basis, dass bereits umgesetzte Regeln wie Maskenpflicht, regelmäßiges Lüften oder Kohortenbildung Schulbetrieb in der Pandemie möglich machen.

Demnach soll bei mäßigem Infektionsgeschehen Präsenzunterricht in festen Gruppen für alle möglich sein, bei hohem Geschehen soll der Unterricht zusätzlich gestaffelt beginnen. Bei sehr hoher Aktivität soll Wechselunterricht mit halbierten Klassen für die Grundschüler stattfinden. Genau beziffert wurden diese Stufen allerdings nicht.

Weniger konkret als Perspektivplan, dennoch "hilfreich" für Ministerin

Weniger vage ist da der landeseigene Perspektivplan, der Szenarien ab bestimmten Inzidenzwerten festschreibt. Bleibt die Inzidenz eine Woche stabil unter 100, sollen etwa die Erst- bis Sechstklässler in den Wechselunterricht starten. Die neue Leitlinie sei dennoch „außerordentlich hilfreich“, so Prien.

„Die Leitlinie stützt im Wesentlichen unseren Corona-Reaktionsplan und unser Hygienekonzept.“ Ihr Ministerium prüfe jetzt, an welchen Stellen das eigene Konzept angepasst werden sollte.

Neue Teststrategie für Schleswig-Holstein gefordert

Lehrergewerkschaften plädieren zum Beispiel für eine Ausweitung der Corona-Tests, um für mehr Sicherheit in den Schulen zu sorgen. Die Leitlinie trifft dazu keine Aussagen. „Prien ist auch die Bildungsministerin, die Schnelltests für Lehrkräfte oder Schüler für als teuer und zu wenig hilfreich ablehnt“, so Habersaat.

Nach eigenen Angaben prüfen Bildungs- und Gesundheitsministerium derzeit, wie die Teststrategie angepasst werden kann, damit Lehrer und Erzieher Schnelltests bekommen könnten. Mögliche Regelungen würden dann innerhalb der Regierungskoalition beraten.

Sollen Schüler FFP2-Masken bekommen?

Die SPD will auch erreichen, dass Schüler FFP2-Masken angeboten bekommen, wenn sie in den Unterricht müssen. „Experten raten uns nicht dazu, flächendeckend FFP2-Masken an den Schulen zu verteilen“, sagt dagegen Tobias von der Heide (CDU).

Im Leitfaden empfehlen die Forscher zwar mehrheitlich Mund-Nasen-Schutz und medizinische Masken, nicht aber FFP2-Masken. Sie könnten für Lehrer und Schüler mit hohem Risiko erwogen werden.