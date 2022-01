Gesundheitsamt am Limit: Was der Kreis Nordfriesland von Corona-Infizierten erwartet

Kiel

Über Weihnachten und Silvester sind im Kreis Nordfriesland die Corona-Zahlen sprunghaft angestiegen: Allein in den vergangenen 24 Stunden kamen 101 neue Fälle hinzu. Damit sind nun 724 Personen im Kreis Nordfriesland aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Darunter einige Omikron-Fälle, die schärfere Quarantäne-Regeln für alle Kontakte mit sich bringen.

Gesundheitsamt im Kreis Nordfriesland am Limit – Infizierte können unterstützen

Die vielen Neuinfektionen fordern das Gesundheitsamt im Kreis Nordfriesland enorm. „Aufgrund der hohen Fallzahlen können wir es zurzeit leider nicht schaffen, alle Betroffenen am gleichen Tag anzurufen“, sagt Christian Grelck vom Corona-Stab der Kreisverwaltung.

Und weiter: „Wir müssen jede einzelne Person anrufen, ihr einige Fragen stellen und meist auch selbst viele Fragen beantworten. Denn alle Betroffenen gehen für 14 Tage in Isolation, was oft gar nicht so einfach ist.“ Deshalb richtet er nun ein paar Bitten an alle, die Corona-Positiv sind oder sein könnten:

Alle Personen, die ein positives PCR-Testergebnis erhalten haben, sollen sich sofort in der eigenen Wohnung von allen anderen Menschen absondern und jegliche Kontakte vermeiden. Wohnen mehrere Menschen zusammen, sollte sich die betroffene Person möglichst in einem eigenen Zimmer aufhalten und Küche sowie Bad nur allein nutzen und anschließend gut lüften.

erhalten haben, sollen sich sofort in der eigenen Wohnung von allen anderen Menschen absondern und jegliche Kontakte vermeiden. Wohnen mehrere Menschen zusammen, sollte sich die betroffene Person möglichst in einem eigenen Zimmer aufhalten und Küche sowie Bad nur allein nutzen und anschließend gut lüften. Gleiches gilt für Personen mit einem positiven Schnelltest , die auf ihr PCR-Ergebnis warten: Auch sie sollen sich vorsichtshalber so verhalten, als seien sie infiziert.

, die auf ihr PCR-Ergebnis warten: Auch sie sollen sich vorsichtshalber so verhalten, als seien sie infiziert. Personen mit einem positivem PCR-Test können das Gesundheitsamt zusätzlich unterstützen, indem sie alle anrufen, mit denen sie in den letzten zwei Tagen vor dem Test Kontakt hatten, um sie über das Ergebnis zu informieren.

Der nächste Schritt hängt davon ab, ob diese Kontaktpersonen geimpft sind oder nicht: Geimpfte sollten auf Symptome achten und ihre Kontakte reduzieren, können ansonsten aber ihrem Alltag wie üblich nachgehen. Ungeimpfte hingegen sind verpflichtet, sich sofort für zehn Tage in Quarantäne zu begeben, gerechnet ab dem letzten Kontakt mit der infizierten Person. Sie können ihren Hausarzt um einen PCR-Test bitten. Fällt dieser negativ aus, endet die Quarantäne sofort.

Sowohl Infizierte als auch ihre ungeimpften Kontaktpersonen, die in den letzten zwei Tagen in Pflegeeinrichtungen, Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen oder anderen Bereichen mit vulnerablen Personengruppen gearbeitet haben, müssen zudem ihren Arbeitgeber unverzüglich informieren.

Gesundheitsamt Nordfriesland ruft Corona-Infizierte an

„Wir bitten alle positiv Getesteten, von Anrufen in der Hotline des Gesundheitsamtes abzusehen. Viele wollen uns ihr Ergebnis mitteilen, andere haben Fragen. Doch die Teststellen melden uns die positiven Testergebnisse ohnehin automatisch. Danach rufen wir die Betroffenen von uns aus an“, betont Christian Grelck.

Der Kreis Nordfriesland verweist in dem Zusammenhang auch auf Merkblätter, die viele Fragen zur häuslichen Isolierung beantworten:

Bei starken Beschwerden sollte der ärztliche Notdienst unter Telefon 116117 angerufen werden, bei ganz schweren Symptomen der Notruf unter 112.