Kampf gegen Corona: Was muss in SH geschehen?

Kiel

Herr Minister, was muss in den nächsten Wochen geschehen, damit in Schleswig-Holstein das öffentliche Leben nach Ostern wieder starten kann?

Jeder einzelne Mensch in Schleswig-Holstein muss verinnerlichen, dass er oder sie selbst seinen Teil dazu beitragen kann, noch besser muss, dass wir das öffentliche Leben wieder hochfahren. Und alle müssen entsprechend handeln: Abstand halten und damit Infektionsketten unterbrechen. Je konsequenter jeder von uns das jetzt umsetzt, desto früher besteht die Chance auf einen Neustart des sozialen Lebens. Es ist mir unbegreiflich, wenn ich sehe, dass Menschen immer noch in Gruppen zusammen vor dem Imbiss stehen und offenbar glauben, die Situation wäre eine Art Abenteuerurlaub. Das ist sie nicht. Die meisten haben das glücklicherweise verstanden und handeln entsprechend besonnen und verantwortungsvoll. Dafür bin ich außerordentlich dankbar.

Wie müssten sich die Zahlen entwickeln?

Die Zahlen alleine sind nicht ausschlaggebend. Wir machen diese einschneidenden Maßnahmen auch deswegen, damit uns nicht das gleiche wie in Italien passiert und zu viele Menschen auf einmal mit sehr schweren Krankheitsverläufen in die Kliniken kommen. Und dort zu einem Beinahe-Kollaps der medizinischen Versorgung führen. Die Einschränkungen dienen dazu, die Ausbreitung jetzt zu bremsen, um weiter Kapazitäten in den Krankenhäusern aufzubauen. Dazu haben wir die Chance, weil wir früh strikte Einschränkungen begonnen haben.

Im Augenblick schießen die Zahlen aber weiter nach oben.

Ja, und das wird auch noch deutlich weiter nach oben gehen. Wir stehen erst am Anfang, das muss allen klar sein. Sie müssen bedenken, dass wir mit den gemeldeten Erkrankungsfällen immer etwa 10 Tage hinter der eigentlichen Infektion zurückliegen. Grund ist die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung. Im Moment sind in Schleswig-Holstein mehr als 1000 Menschen in Quarantäne, weil bei ihnen ein sehr begründeter Verdacht besteht. Wir gehen davon aus, dass ein großer Teil von diesen noch erkrankt.

Ist das Virus in vier Wochen verschwunden?

Nein.

Was wäre das schlechteste Szenario?

Wir tun alles dafür, dass ein Szenario, in dem Ärztinnen und Ärzte aufgrund begrenzter Beatmungs-Kapazitäten entscheiden müssen, wen sie versorgen und wen nicht, bei uns nicht eintritt. Ich appelliere dringend, dass jeder dabei hilft und die sehr weitreichenden Maßnahmen einhält. Der Gesundheitsschutz muss oberste Priorität haben,

Und welches wäre das beste Szenario?

Mein Ziel – und das der Virologen – ist, dass wir mit der jetzigen Vollbremsung des öffentlichen Lebens genug Zeit gewinnen, um die Infrastruktur der Gesundheitsversorgung auf viele schwer Erkrankte noch besser vorzubereiten und die besonders gefährdeten Gruppen wirksam zu schützen. Dazu gehören besonders alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Das machen wir mit den Einschränkungen, den Kontaktsperren in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, mit dem Aussetzen von planbaren Operationen, mit dem Aufbau zusätzlicher Klinikkapazitäten, der Anschaffung von zusätzlicher Schutz-Ausrüstung, der Etablierung von einfachen Testverfahren und vielem mehr. Ich bin wirklich dankbar, dass in Schleswig-Holstein so viele Menschen gemeinsam mit großem Einsatz dafür arbeiten, dass das gelingt.

Auf Dauer wird die Landesregierung das öffentliche Leben kaum lähmen können. Was wäre die Konsequenz, wenn bis dahin die Pandemie nicht eingegrenzt ist?

Das Coronavirus und nicht die Landesregierung lähmt derzeit das öffentliche Leben. Aber Sie haben recht, dass die Infrastruktur nicht dauerhaft am Boden bleiben kann. Der nächste Schritt bei der Bekämpfung ist – wie auch im Pandemieplan vorgesehen – die angesprochene Fokussierung auf die Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten und auf den Schutz besonders gefährdeter Gruppen. Das kann und sollte einhergehen mit einem kontrollierten Hochfahren des öffentlichen Lebens. Den Zeitpunkt dafür kann ich heute aber noch nicht versprechen, dafür ist die Situation zu dynamisch und das Virus zu neu.

Die Kassenärztliche Vereinigung hat bisher zehn Außenstellen im Land eröffnet. Warum dürfen Bürger dort nicht einfach hinfahren, um sich testen zu lassen?

Es ist nicht möglich, sich „frei“ zu testen. Ein negativer Test sagt noch nicht aus, dass keine Infektion vorliegt – sie kann während der Inkubationszeit jeden Tag auftreten und der Test später positiv werden. Daher ist es so wichtig, dass begründete Verdachtsfälle prioritär getestet werden, um dort rasch Maßnahmen einzuleiten. Und dafür ist eine medizinische Einordnung und Zuweisung nach telefonischem Kontakt mit der Hausärztin oder dem Hausarzt oder über die 116117 wichtig.

Im Laufe des weiteren Geschehens und einer weiteren Verbreitung wird – auch vor dem Hintergrund begrenzter Testkapazitäten – aber dazu übergegangen werden müssen, besonders gefährdete Gruppen, schwer erkrankte oder medizinisches Personal prioritär zu testen. Umso wichtiger ist eine telefonische und medizinisch begründete Zuweisung.

Was gibt Ihnen Anlass zu Optimismus?

Wenn ich sehe, wie viele Menschen sich ins Zeug legen, dass wir gemeinsam durch diese schwerste Krise seit dem 2. Weltkrieg kommen. Jeder Mensch bringt derzeit große Opfer. Und trotzdem erlebe ich auch eine Solidarität und Bereitschaft zu helfen, wie ich sie bisher noch nie wahrgenommen habe. Im Supermarkt an der Kasse, in den Pflegeeinrichtungen, in den Kliniken, in der Nachbarschaft und auch im Parlament. Das müssen wir uns bewahren, auch für die Zeit, wenn wir die Krise überwunden haben.

Und was zu Pessimismus?

Ich wäre nicht in die Politik gegangen und Gesundheitsminister geworden, wenn ich ein Pessimist wäre. Aber es ist auch klar, dass nichts von alleine gut wird. Nur wenn alle begreifen, dass es gerade darum geht, Menschenleben zu retten und sich entsprechend verhalten, wird das funktionieren. Machen Sie mit, schützen Sie sich und andere, indem Sie Abstand halten!

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.