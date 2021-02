Rendsburg

In der kleinen Seitenstraße „Am Seekenbek“ ist es ruhig geworden. Nichts erinnert in der Siedlung im Norden Rendsburgs mehr an eine der spektakulärsten Polizeiaktionen der vergangenen Jahre. In dem Haus, in dem der mutmaßliche Mörder T. gemeinsam mit seiner Freundin lebte und die Leiche einer jungen Frau zwei Jahre lang auf dem Dachboden versteckt hatte, sind die Jalousien geschlossen. Wenige Meter weiter, wo die Polizei vor wenigen Wochen entlang eines kleinen Bachlaufs im Gebüsch nach zusätzlichen Hinweisen suchte, haben die Beamten ganze Arbeit geleistet. Weite Teile des Unterholzes sind entfernt, der kleine Park so licht wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Doch die Ruhe trügt. Der mutmaßliche Zweifachmörder von Rendsburg ist weiterhin Thema in der Stadt. Erst recht, seit die Polizei am vergangenen Wochenende Ermittlungspannen im Fall des ersten Opfers eingeräumt hat. In der Kleingartenkolonie „Rosengarten“, in der die Polizei Anfang November eine Parzelle durchsucht hat, die viele Jahre lang vom mutmaßlichen Täter genutzt wurde, sind die Gartennachbarn aufgewühlt.

„Ein Serientäter in unserer Stadt?“, fragt ein Nachbar, der seinen Namen nicht nennt. Er hofft, dass die Polizei jetzt gründlich weiter ermittelt und mögliche weitere Taten des verdächtigen Rendsburger Möbelpackers ans Licht bringt. Der Mann spricht aus, was viele Menschen in Rendsburg denken: „Wer weiß, was da noch kommt? Es gibt ja sicher noch weitere vermisste Frauen in Schleswig-Holstein.“

Arbeit der Polizisten im Visier: Vermisstenfälle werden überprüft

Die Liste der Langzeitvermissten umfasst 25 Personen seit 2016 – alle Fälle werden noch einmal aufgerollt. Doch die Ermittler gehen derzeit gar nicht davon aus, dass der Verdächtige für das Verschwinden weiterer Menschen verantwortlich ist. „Es geht nicht zwingend um einen Bezug zu dem Rendsburger Fall“, so Marcel Schmidt vom Landepolizeiamt am Dienstag. Stattdessen werde die Liste noch einmal durchforstet, um sicherzugehen, dass die Behörden in keinem dieser Fälle Fehler gemacht haben.

Denn das war passiert, als die Polizei den Verbleib einer seit Spätsommer 2018 vermissten 26-Jährigen aus Geesthacht untersuchte. Hinweise deuteten auf einen Mann aus Rendsburg hin – die Polizisten stellten den Zusammenhang jedoch nicht her. Erst als ihm eineinhalb Jahre später zur Last gelegt wurde, eine Prostituierte aus Rendsburg ermordet zu haben, fanden die Ermittler die Leiche der Geesthachterin auf dem Dachboden des 40-jährigen Rendsburgers. Untersucht wird nun polizeiintern und durch die Staatsanwaltschaft, ob der Mann nicht bereits viel früher hätte überführt werden müssen.

7500 Menschen werden jährlich in Schleswig-Holstein als vermisst gemeldet

Bei der erneuten Prüfung aller Langzeitvermissten seit 2016 handele es sich um Qualitätssicherung von Polizeiarbeit, so Marcel Schmidt. „Wir wollen sichergehen, dass wir alles richtiggemacht haben.“ Der Zeitraum sei von den Polizei-Fachleuten empfohlen worden. „Je weiter wir zurückgehen, desto schwieriger wird es, weil die Datenbestände unsicherer werden“, so Schmidt.

Jährlich werden rund 7500 Menschen in Schleswig-Holstein als vermisst gemeldet. Die Zahl stieg seit 2015 mit dem verstärkten Zuzug von Flüchtlingen auf das derzeitige Niveau. Fast alle tauchen nach kurzer Zeit wieder auf. Wer nach weniger als 24 Stunden wieder da ist, wird in der Statistik gar nicht erst erfasst. Wenn überhaupt, bleibt nur eine Handvoll verschwunden.

So kommt die Polizei auf die 25 Langzeitvermissten, von denen weiter jede Spur fehlt. Wer 30 Jahre lang kein Lebenszeichen von sich gibt, fällt laut Dennis Schneider vom Landespolizeiamt aus der Statistik, wenn keine anderen Gründe dagegen sprechen.

Von Paul Wagner und Tilmann Post