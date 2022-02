Kiel

Mit einer Gesetzesänderung will das Land Schleswig-Holstein Frauen künftig besser vor Gewalt schützen. Katharina Wulf, Geschäftsführerin des Landesverbands für Frauenberatungsstellen (LFSH), spricht im KN-Interview über typische Muster bei Gewalttaten gegenüber Frauen, warum ein Umdenken bei Behörden einsetzen sollte und der Fall Dänischenhagen ein besonderer, aber kein Einzelfall sei.

Frau Wulf, Hartmut F. steht ab Mittwoch vor Gericht. Er soll drei Menschen erschossen haben, darunter seine getrennt lebende Ehefrau und einen Mann in Dänischenhagen. Gewalttaten und Drohungen von Hartmut F. gegen seine Frau waren offenbar behördlich bekannt. Am 19. Mai 2021 eskalierte die Gewalt auf schreckliche Weise. Ein Einzelfall oder traurige Regelmäßigkeit bei solchen Taten?

Katharina Wulf: Dass es zu einer vollendeten Tötung mit dieser Planung kommt, ist nicht die Regel. Der Täter hat sich die Tatwaffen besorgt, hat seine Frau überwacht, hat losgeschossen. Wir unterscheiden zwischen Gewalt, die in einer Eskalation passiert – ein Wortgefecht, eine Provokation, und er schlägt sofort zu oder wirft mit Gegenständen – oder es gibt die geplante Gewalt als Bestrafung. Ich habe den Eindruck, dass im Fall Dänischenhagen aber beides vorlag. In der Heftigkeit ist es ein Fall, der selten aber zu oft vorkommt. Wir vom Landesverband haben in den Jahren 2018 bis 2020 in Schleswig-Holstein 40 Tötungsdelikte an Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner registriert. Von den wenigsten lesen wir landesweit in den Medien. Dänischenhagen ist ein besonderer Fall – aber in dem Sinne kein Einzelfall. Wir möchten auf diese Arten von Taten aufmerksam machen, wenn sich der Besitzanspruch auf die Frau in massiven Gewalttaten äußert.

Eine Körperverletzung im November 2020, eine weitere Anzeige mit Gewaltzusammenhang, mehrere Verstöße gegen ein bestehendes Kontaktverbot: Warum konnte dennoch niemand das spätere Opfer ausreichend schützen?

Wir sagen: Das Opfer hätte ausreichend geschützt werden können. Die Strafverfolgungsbehörden tun es aber nicht ausreichend. Nun startet ein Modellprojekt. Schleswig-Holstein will ein Hochrisikomanagement zum besseren Schutz von Frauen vor Gewalt schaffen. Nach unserer Auffassung lag im Fall Dänischenhagen ein klarer Hochrisikofall vor. Der Täter war im Besitz von Waffen, was die Frau auch gegenüber Behörden geäußert hat. Und er hat offenbar polizeiliche Mittel ignoriert. Es ist gut, dass es das Kontaktverbot als Mittel gibt, weil es relativ schnell erlassen werden kann. Doch die Frau ist in der Beweispflicht, wenn der Mann sich nicht daran hält. Sie muss Fotos machen, die Polizei rufen. Meistens ist der Mann dann schon weg. Sie muss die Bedrohung beweisen oder glaubhaft darstellen. Dann kann eine Geldstrafe erfolgen, das dauert aber. Der Täter erhält keine wirksame Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit. Dabei haben die Strafverfolgungsbehörden dieses Mittel.

Zum Beispiel?

Effektiv wäre eine Unterlassungshaft beim ersten Überschreiten der Regeln oder die digitale Überwachung in Hochrisikofällen. Unsere These dazu ist, dass man noch nicht davon abgerückt ist, Gewalt im sozialen Nahraum als Privatsache einzuschätzen. Jahrzehntelang galt Gewalt im sozialen Nahraum als nicht so schlimm wie Gewalt von Fremden. Ich glaube, dieses Denken hat in Polizei und Justiz so lange vorgeherrscht, dass es eine Weile dauert, das umzukehren. Die Istanbul-Konvention, das internationale Abkommen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen, sagt ganz klar, dass es ein Grund zur Strafschärfung und nicht strafmildernd ist, wenn Frauen sich zu Hause nicht sicher fühlen. Das möchten wir aufwerten. Unserer Ansicht nach braucht es eine Unterlassungshaft und eine Haft wegen Wiederholungsgefahr in den besagten Fällen. Wir haben die Hoffnung, dass es ein Umdenken bei den Strafverfolgungsbehörden gibt. Das bezieht sich auch auf Behörden wie zum Beispiel das Jugendamt, wenn Kinder unter der Situation leiden.

Was will man mit dem von Ihnen angesprochenen Modellprojekt erreichen?

Im Grunde geht es um datenschutzrechtliche Änderungen. Durch einen Entwurf zur Änderung des Landesverwaltungsgesetzes soll die Übermittlung von privaten Daten zwischen Polizei und Hilfs- oder Opferschutzorganisationen sowie Beratungsstellen verbessert werden, wenn sie eine Gefährdungslage sehen. Das wäre im Fall Dänischenhagen angebracht gewesen. Es können dann Fallkonferenzen einberufen werden. Dafür gibt es einen Kriterienkatalog. Man betrachtet die Aktenlage, aber entscheidet auch aus Gesprächen zwischen den Institutionen. Es ist ein objektives Verfahren. Toll daran ist, dass aus unterschiedlichen Perspektiven auf einen Fall geschaut und für das Thema sensibilisiert wird. Das Gesetz wird nur bei Zustimmung durch die Frau angewandt. Auch der Mann kann zustimmen. In Rheinland-Pfalz und in Osnabrück wird dieses Modell bereits genutzt. In Schleswig-Holstein läuft es nun sechs Monate und wird dann evaluiert.

Noch mal zum Fall Dänischenhagen: Auch die 43-Jährige selbst wandte sich mit dem Hinweis auf eine weitere Anzeige im Januar 2021 an die Waffenbehörde, fühlte sich also offenbar durch den Waffenbesitz von Hartmut F. bedroht. Warum muss es bei einer solchen Lage von November 2020 bis Januar 2021 dauern, bis die Abgabe von Waffen behördlich angeordnet wird?

Die Frage ist: Hat die Polizei die Gefährdung durch Hartmut F. richtig eingeschätzt? Wahrscheinlich nicht. Mit der zweiten Anzeige hätte die Polizei die Handhabe gehabt, ihn in Unterlassungshaft zu bringen. Es ist gut, dass es dann im Januar 2021 ernst genommen wurde mit Blick auf die Waffen. Aber das ist natürlich zu spät. Am besten wäre es gewesen, wenn bereits direkt nach dem gewalttätigen Vorfall im November 2020 verschiedene Behörden über den Fall im Rahmen einer Gefährdungseinschätzung gesprochen hätten. Aus unserer Sicht ist es fatal, wie die Gefährdung schon im November 2020 verkannt wurde.

Wenn man den Fall Dänischenhagen betrachtet: Gibt es für bedrohte Frauen überhaupt die Möglichkeit, ihr eigenes Leben weiterzuleben, ihre Existenz nicht aufgeben zu müssen, und sich gleichzeitig gegen gewalttätige Übergriffe zu schützen?

Die Strafverfolgungsbehörden müssen noch eine Menge tun, damit Frauen nicht aus ihrer Existenz flüchten müssen. Aber im Moment können wir die Sicherheit für Frauen in solchen Fällen nicht sicherstellen. Wir müssen den Täter in den Fokus holen. Ich höre immer den Satz „Wir können die Grundrechte des Täters nicht einschränken“. Doch de facto sind die Grundrechte der Frau massiv eingeschränkt, weil sie sich nicht frei bewegen kann. Das ist ein schlechtes Signal an alle Betroffenen. Diese Schieflage müssen wir in Balance bringen.

Hartmut F. hatte im Januar 2021 seine legal besessenen Waffen abgegeben. Laut Staatsanwaltschaft wurden bei der Durchsuchung in seinem Haus nach den Taten vom 19. Mai aber weitere Waffen und Waffenteile gefunden. Müssen solche Fälle nicht durch Aktenlage, sondern stets über behördliche Besuche begutachtet werden?

Auf jeden Fall. Es ist auch typisch, dass sich solche Leute sehr kooperativ verhalten. Ich bekomme die Aufforderung durch die Behörde, dann gebe ich meine eingetragenen Waffen selbst ab. Wenn die Frau schon die Waffenbehörde auf eine weitere Anzeige aufmerksam macht, wäre auch ein direkter Austausch gut. Weiß sie noch von anderen Waffen? Welche Art von Waffen könnten das sein? Wonach müssen wir suchen? Frauen werden aber von Behörden schnell abgeschmettert. Es wird ihnen nicht geglaubt.