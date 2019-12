Gewalt an Schulen in Schleswig-Holstein: Die Täter sind oft Jungen

Kiel

756 Meldungen zu Gewalt an Schleswig-Holsteins Schulen? Besonders realistisch seien die ersten Zahlen vermutlich noch nicht, stellte Karin Prien ( CDU) gestern selbstkritisch fest. Die Dunkelziffer liege vermutlich deutlich höher. Erstmals hatte die Landesregierung zum Schuljahr 2018/19 eine Online-Datenbank installiert und die 795 Schulen im Norden aufgefordert, Gewaltvorfälle vom körperlichen Übergriff bis Mobbing zu melden.

Allerdings machten nur 149 Einrichtungen davon nur Gebrauch. Erste Erkenntnisse ließen sich aus den Zahlen dennoch ableiten, sagte die Bildungsministerin: „Wir brauchen neue Instrumente für den Umgang mit Jungen.“ Nötig seien auch Strategien für einen friedlichen Alltag an Gemeinschaftsschulen. Und nicht zuletzt sei die Widerstandskraft von Lehrern zu steigern. „Sie sind nicht genügend für den Umgang mit Gewalt und Extremismus ausgebildet.“

Löwenanteil der Fälle an Gemeinschaftsschulen

72,5 Prozent aller Meldungen kamen aus Gemeinschaftsschulen. Dabei waren diese für gerade mal ein Viertel aller Schüler zuständig. Dagegen rangierten die beruflichen Schulen (3,4 Prozent), Gymnasien (5,1) und Grundschulen (14,4 Prozent) unter ferner liefen. Die Schulleitungen sollten im Onlinefragebogen auch die Motive angeben, die zur Gewalt geführt hatten. In rund zwei Drittel aller Meldungen war vom „pädagogischen Alltagsgeschäft“ die Rede: von psychischen Problemen im Elternhaus zum Beispiel, von Respektlosigkeit gegenüber Pädagogen, Mitschülern oder schulischen Mitarbeitern, von „fehlender Impulskontrolle“, der Suche nach Aufmerksamkeit, von Überforderung, Traumatisierung, Alkohol- oder Drogenkonsum oder Beleidigung.

In 11,8 Prozent aller Fälle (konkret: 79 Fälle) lag laut Schule der Verdacht auf Mobbing vor. In 7,8 Prozent gab es einen „ethnisch-kulturellen Konflikt“, 4,3 Prozent bezogen sich auf geistige oder körperliche Behinderungen beim Täter oder Opfer. In 3,9 Prozent war die Gewalt sexistisch, in 1,6 Prozent rassistisch. Ein Prozent der Fälle hatten einen religiösen Hintergrund, 0,6 Prozent einen politischen.

Messer, Schlag- und Würgewerkzeuge

Längst geht es an Schleswig-Holsteins Schulhöfen nicht mehr nur um harmlose Raufereien. In 9,2 Prozent aller registrierten Fälle kamen Waffen oder waffenähnliche Gegenstände zum Einsatz. Prien nannte als Beispiele Messer und stumpfe oder spitze Gegenstände, Feuer, Gas, Schusswaffen, Licht oder Laser und sogar Schlag- und Würgewerkzeuge.

Auffallend war auch hier, dass sich 81,5 Prozent der Fälle an Gemeinschaftsschulen ereigneten. „Jeder Fall ist einer zu viel“, sagte die Ministerin, mahnte aber zur Gelassenheit. Bezogen auf die knapp 400 000 Schüler und Lehrer im Land sei die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Gewalttat mit Waffeneinsatz zu werden, extrem gering.

Regionale Unterschiede

Wobei es durchaus regionale Unterschiede gebe. „In Kiel ist die Gefahr deutlich größer als in Stormarn.“ In der Landeshauptstadt werden derzeit neun Prozent aller Schüler des Landes beschult. Das Meldeaufkommen an Gewalttaten betrug aber 21,9 Prozent. Umgekehrt fielen die Verhältnisse im Hamburger Umland aus. Stormarn registrierte 8,4 Prozent aller Schüler im Norden, aber nur 1,2 Prozent des Gewaltaufkommens. Prien riet dazu, auch diese Ergebnisse mit Vorsicht zu betrachten. Das Thema Gewalt werde an vielen Einrichtungen tabuisiert, und die Regel sei noch immer, solche Fälle zu verschweigen – entgegen ihrer ausdrücklichen Aufforderung. „Es gibt die Angst, als schwierige Schule verschrien zu werden. Aber eine starke Schule ist die, die sich ehrlich macht und Hilfe in Anspruch nimmt.“

Männliches Täterprofil

Oftmals seien die Täter männlich, hieß es gestern. 84,1 Prozent aller Gewaltdelikte an Schulen wurden von Jungen verübt, wobei sich die Tätergruppe noch weiter einschränken ließ: Rund 70 Prozent aller Taten wurden von Jungen der Klassenstufen fünf bis neun verübt. Bei 17,9 Prozent aller Täter handelte es sich um Kinder und Jugendliche nichtdeutscher Muttersprache. Das ist überproportional: Ihr Anteil an der gesamten Schülerschaft liegt bei 7,4 Prozent.

