Orkantief "Sabine" ist weitgehend abgezogen - doch die Ausläufer sorgen immer noch für stürmischen Wind in Schleswig-Holstein. In der Nacht und am Morgen gab es etliche Glatteisunfälle. Erst am Donnerstag soll sich eine vorübergehende Wetterberuhigung abzeichnen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).