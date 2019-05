Kiel/Scheeßel

100 Bands aufs vier Bühnen: Auf dem Hurricane-Festival vom 21. bis 23. Juni 2019 in Scheeßel dreht sich alles um Musik und Stimmung. Das lassen sich auch einige der größten und einflussreichsten Künstler der internationalen Musikszene nicht nehmen. Unter den Headlinern sind die Foo Fighters, Mumford & Sons, Die Toten Hosen, The Cure und viele weitere Acts.

Das Billing enthält aber auch noch weitere starke Namen unterschiedlichster Genres: AnnenMayKantereit und Bosse liefern deutsche Texte. Härtere Riffs kommen von Papa Roach und Enter Shikari, während Muff Potter, Me First & The Gimme Gimmes, Schmutzkiund Montreal Punkfans einheizen werden.

Auch dabei sind Frank Turner & The Sleeping Souls, The Wombats und OK Kid mit fesselnden Hooks. Für mitreißende Beats sorgen die 257ers, Trettmann, The Streets und Bausa. Zudem werden Ufo361, Die Orsons, Fünf Sterne Deluxe, Yung Hurn und Teesy Hip-Hop-Herzen höher schlagen lassen.

Gewinnspiel : Tickets fürs Hurricane-Festival

Wer noch keine Tickets für das Hurricane-Festival 2019 hat, bekommt jetzt noch eine Chance! Wir verlosen zusammen mit FKP Skorpio 2x2 Tickets für die drei Festivaltage inkl. Camping.

Und so geht's: Auf das Gewinnspiel klicken, eine Frage beantworten und die Kontaktdaten hinterlassen. Nur so können wir die Gewinner benachrichtigen. Die Tickets bzw. eine Zugangsberechtigung zum Festival erhalten die Gewinner per E-Mail direkt vom Veranstalter. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und den Gewinnern viel Spaß beim Hurricane-Festival 2019!

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Mittwoch, 5. Juni 2019, möglich.

+++ Hier finden Sie das Gewinnspiel +++