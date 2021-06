Kiel

Die Sonne lacht. Die ersten Menschen liegen mit Bikini oder Badehose am Ostseestrand und lassen sich vom Sand zwischen den Zehen kitzeln. Die Strände zwischen Damp und Sehlendorf überzeugen dabei durch ihre natürliche Schönheit und könnten einzigartiger kaum sein.

Ganz gleich ob Steilküste, feiner Ostseesand oder Naturstrand: Wohin zieht es Sie am liebsten? Wir suchen Schleswig-Holsteins schönsten Strand zwischen Damp und Sehlendorf. Der Strand, der am häufigsten genannt wird, kann sich mit dem Titel schönster Ostseestrand Schleswig-Holsteins rühmen.

Mitmachen und eine Strandkorbübernachtung gewinnen!

Mit der Teilnahme an der Umfrage nehmen Sie automatisch an unserem Gewinnspiel teil. Der Preis: Eine Übernachtung im Schlafstrandkorb im Wert von 64 Euro.

Was Sie dafür tun müssen? Stimmen Sie zwischen dem 5. Juni und dem 13. Juni für Ihren Lieblingsstrand an der Ostsee und schreiben Sie, warum Ihnen der Strand am besten gefällt. Unter denjenigen, die am Ende für den schönsten Strand an der Ostsee abgestimmt haben, wird der Preis ausgelost.

Sind Sie noch unschlüssig, für welchen Strand sie Ihre Stimme abgeben sollen? Dann haben wir etwas für Sie: Wir haben jeden Strand der Ostsee in unserer Region dem KN-Check unterzogen. Hier finden Sie die Übersicht!

Zum Gewinnspiel Die Umfrage samt Gewinnspiel finden Sie auf dieser Seite.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!