Zusammen mit Magenta Music 360 verlosen wir für das Wacken Open Air 2019 zweimal zwei Weekend-Tickets inklusive Camping und Parken. Mit den Tickets können Sie ab Montag, 29. Juli 2019, auf den Campingplatz und von Mittwoch bis Sonnabend zu den Konzerten.

Wacken Open Air 2019: 2x2 Tickets gewinnen

Wie Sie an die Karten kommen? Nehmen Sie bis Montag, 22. Juli 2019, einfach am Gewinnspiel teil und beantworten die dort gestellte Frage. Da die Tickets per Mail zugestellt werden, ist es wichtig, Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse anzugeben.