Reinbek

​Laut einer ersten Meldung war beim Gewitter ein Ast auf eine Oberleitung gefallen und sollte sogar brennen. Der Zugverkehr dort wurde eingestellt, ein Regionalexpress kam in Reinbek nicht mehr weiter. Die Menschen mussten den Zug verlassen; sie wurden zu einem S-Bahnhof in der Nähe begleitet, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstagabend.

Als Grund nannte der Sprecher dann nach ersten Erkenntnissen Äste, die durch starken Regen in die Oberleitung gefallen seien.

Im Regionalverkehr kam es zu Verspätungen. Reisende im Fernverkehr zwischen Hamburg und Berlin mussten sich aufgrund des Oberleitungsschadens ebenfalls auf Verspätungen einstellen, sagte der Sprecher weiter. Die Züge mussten für kurze Zeit umgeleitet werden.

Von RND/dpa/kha