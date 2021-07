Kiel

In einigen Teilen von Schleswig-Holstein wird es ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst sagt für Nachmittag und Abend in der Westhälfte vereinzelt Gewitter mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter, stürmischen Böen um 65 km/h (Bft 8) und kleinkörnigem Hagel vorher. Auch am Mittwoch soll es zum Mittag von Osten her neue Gewitter geben. Dann besteht auch eine Unwettergefahr durch heftigen Starkregen über 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Hagel in einer Größe von zwei Zentimetern.

Wetterprognose für Schleswig-Holstein: Schwülwarm mit Gewittern

Der Ausblick für Dienstag, 13. Juli 2021, in Schleswig-Holstein und Hamburg: Am Mittag herrscht vor allem in der Osthälfte aufgelockerte Bewölkung. Im Westen sind am Nachmittag und Abend vereinzelt Gewitter mit Starkregen möglich. Die Tageshöchstwerte liegen auf Helgoland bei 21 Grad, sonst schwülwarme 25 bis 29 Grad, am wärmsten dürfte es im Kreis Herzogtum Lauenburg werden. Schwacher östlicher Wind.

Am Mittwoch wechseln sich dann Sonne und Wolken ab, im Verlauf ziehen von Südosten Schauer mit teils schweren Gewittern mit Unwettergefahr auf. Es wird schwülwarm mit 28 Grad. In der Nacht zum Donnerstag muss mit gebietsweise gewittrigen Regen gerechnet werden.

Zum Ende der Woche: Sommerliche Temperaturen in Schleswig-Holstein

Zum Ende der Woche wird es leider nicht sommerlich schön. Am Donnerstag bei wechselnder Bewölkung zeitweise schauerartiger oder gewittriger Regen, zwischen Hamburg und Fehmarn länger freundlich. Die Höchstwerte liegen bei 28 Grad. Am Freitag dürfte es laut DWD zunächst gering bewölkt sein, im Tagesverlauf wird es vermehrt Quellwolken mit Schauern und Gewittern geben bei Temperaturen um die 27 Grad.

Hier gilt aktuell eine Gewitter-Warnung:

Klicken Sie hier, um die aktuellen Warnungen auf der Seite des DWD zu sehen.

So ist das Wetter aktuell in Schleswig-Holstein:

Wie entstehen Gewitter und Blitze?

Wenn unterschiedlich warme Luftmassen aufeinandertreffen oder es in der Atmosphäre zwischen oben und unten besonders große Temperaturunterschiede gibt, gewittert es. Je heißer es am Boden ist, desto heftiger ist das Gewitter in der Regel. Die feuchtwarme Luft steigt nach oben, kondensiert und bildet eine Gewitterwolke. In der Wolke baut sich ein immer größer werdendes elektrisches Spannungsfeld auf, das sich durch eine Art Kurzschluss - einen Blitz - wieder entlädt. Häufig entstehen Gewitter innerhalb weniger Minuten und sind örtlich begrenzt.

Wie häufig gewittert es denn?

Rund 2000 Gewitter pro Stunde gibt es laut DWD auf dem gesamten Planeten, die meisten davon in den Tropen. Bei jedem Gewitter blitzt es etwa 100 Mal pro Sekunde. Die meisten Blitze entladen sich zwischen den Wolken und schlagen nicht in Richtung Erde. In Deutschland blitzt es mehr als zwei Millionen Mal pro Jahr.

Wie häufig werden Menschen von einem Blitz getroffen?

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland von einem Blitz getroffen zu werden, sehr gering. Jährlich werden demnach im Durchschnitt rund 130 Menschen verletzt, drei bis vier kommen durch Blitzeinschläge ums Leben. Nicht alle davon werden direkt getroffen. Aber auch wenn der Blitz in die Erde einschlägt, kann es gefährlich werden. Der Strom breitet sich dann bis zu 30 Meter um die Einschlagsstelle herum im Boden aus.

Was genau passiert bei einem Blitzeinschlag im Körper?

Wird man direkt getroffen, steigt die Spannung im Körper auf mehrere 100.000 Volt an. Mögliche Folgen: Herz- oder Atemstillstand. Laut DWD überleben aber rund zwei von drei Menschen, die von einem Blitz getroffen wurden. Sie haben dann jedoch jahrelang mit Spätfolgen zu kämpfen. Es kann zu Muskel- und Nervenlähmungen kommen, zu Bewusstseinsstörungen, Bluthochdruck und Persönlichkeitsveränderungen.

